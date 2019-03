Demisii și controverse la start-up-ul Revolut

Directorul financiar al start-up-ului fintech Revolut a demisionat, în vreme ce compania se confruntă cu primul său scandal mediatic, după ce jurnaliștii britanici au acuzat că firma de fast & digital banking și-a oprit sistemul de prevenire a spălării de bani, permițând ca mai multe tranzacții dubioase să fie realizate în perioada iulie - septembrie 2018. Revolut are peste 100.000 de utilizatori și-n România, oferind diverse beneficii, precum curs de schimb interbancar, schimb valutar nelimitat în 24 de monede, retrageri gratuite la orice bancomat din lume, asigurare medicală pentru călătorii, acces la cinci criptomonedă și cashback de 0,1 - 1%.

Un manager important a demisionat din startupul britanic de servicii financiare Revolut, ale cărui carduri sunt folosite tot mai mult și în România, iar fondatorul afacerii, Nikolay Storonsky, a trebuit să iasă cu explicații publice privind o serie de acuzații lansate în presa din Regat. Este vorba despre directorul financiar al Revolut, Peter O'Higgins; ziarul The Telegraph a scris că el a plecat din companie în ianuarie, dar abia acum Revolut a făcut publică demisia. Săptămâna trecută, ziarul a scris că, în perioada iulie - septembrie 2018, Revolut și-ar fi oprit sistemul de prevenire a spălării banilor, care era creat pentru a bloca tranzacțiile dubioase prin cardurile startupului. Drept urmare, mii de tranzacții ilegale ar fi putut trece prin sistemul bancar digital al startupului londonez, timp de trei luni, potrivit The Telegraph. Jurnaliștii susțin că se bazează pe documente ale autorității de supraveghere financiară britanice (Financial Conduct Authority - FCA). În replică, fondatorul Revolut, Nikolay Storonsky, un om de afaceri născut la Moscova în 1984, stabilit la Londra, a scris, pe blogul său, că O'Higgins a ales să demisioneze din funcția de director financiar al Revolut pentru că simțea că afacerea va avea nevoie de cineva cu experiență internațională în produsele bancare pentru persoane fizice, în condițiile în care startupul se pregătește să-și depună dosarul pentru a obține licența ca bancă în mai multe jurisdicții. Referitor la acuzațiile din The Telegraph, Storonsky a afirmat că statup-ul lucra la îmbunătățirea sistemului în cauză și, pentru că noua versiune nu era calibrată corespunzător, nu a făcut altceva decât să revină la procedurile anterioare, până la realizarea reglajelor - „Nicio clipă, în acest interval, nu am fost în situația de a nu respecta cerințele legale sau de reglementare. Am efectuat o analiză amănunțită a tuturor tranzacțiilor care au fost procesate în această perioadă, ceea ce a confirmat că nu au existat abateri“. Startup-ul fintech Revolut a fost înființat în 2015, la Londra, de Nikolay Storonsky și Vlad Yatsenko. Până acum, firma a atras investiții de 336 milioane dolari și a ajuns să fie evaluată la 1,7 miliarde dolari. În prezent, serviciile Revolut sunt folosite în 32 de țări, printre care și România. Revolut și-a deschis un birou local în România în mai 2018. Aproximativ 100.000 de români utilizează serviciile Revolut. În decembrie, Revolut a obţinut licenţa bancară europeană şi a anunţat că are în plan să ofere utilizatorilor conturi curente complete, posibilitatea de a lua credite şi de a tranzacţiona acţiuni fără comision. Licenţa bancară va permite utilizatorilor să îşi depună salariile direct în Revolut, iar depozitele vor fi garantate până la 100.000 euro prin Schema Europeană de Garantare a Depozitelor. În plus, Revolut va începe să lucreze pentru a permite descoperiri de cont (overdraft) şi împrumuturi, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru firme. Pachetul premium Revolut, care costă 54,99 lei/lună, oferă utilizatorilor un cont curent în UK, un cont de euro cu IBAN gratuit, curs de schimb interbancar, schimb valutar nelimitat în 24 de monede tradiționale (fără limită lunară), retrageri gratuite la ATM în limita a 2.400 lei, asigurare medicală pentru călătorii, asigurare pentru întârzierea bagajelor și zborurilor, livrări express oriunde în lume, acces instant la cinci criptomonede, serviciu exclusiv de concierge, carduri virtuale de unică folosință și până la 0,1% cashback în Europa și până la 1% în afara Europei pentru toate plățile cu cardul.