Denis Drăguş şi Tudor Băluţă au revenit mai încrezători de la lot

În etapa a 12-a a Ligii 1 la fotbal, penultima din turul sezonului regulat, stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu va găzdui sâmbătă, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1), întâlnirea dintre FC Viitorul Constanța şi Sepsi Sf. Gheorghe. Un meci în care jucătorii pregătiţi de Gheorghe Hagi vor înfrunta o nou promovată, iar duelul din prima etapă cu Dunărea Călăraşi, pierdut cu 0-1, nu a lăsat o amintire plăcută în tabăra constănţeană. De această dată fotbaliştii Viitorului sunt decişi să nu mai ofere cadouri oaspeţilor, iar la finalul celor 90 de minute să obţină cele trei puncte puse în joc.

Reveniţi de la naţionala de seniori a României, Denis Drăguş şi Tudor Băluţă, ambii titulari în partida cu Serbia, disputată pe Arena Naţională din Bucureşti, sunt încrezători şi dornici de evoluţii cât mai bune în tricoul Viitorului, conform declaraţiilor acordate pentru site-ul oficial al clubului constănţean, fcviitorul.ro.

„E un sentiment unic, la care mă rugam şi visam de când s-a construit Arena Naţională şi am mers prima dată cu tatăl meu să o văd. Este o dovadă a faptului că se munceşte foarte bine aici, la noi, şi eu cred că Academia Hagi produce jucători de valoare pentru loturile naţionale. Mă bucur pentru calificarea celor de la Under 21 la turneul final şi dacă se consideră că este nevoie de mine eu voi fi mândru să reprezint România la un turneu final. În continuare îmi propun să mă depăşesc în fiecare zi, să fiu din ce în ce mai bun şi să o ţin tot aşa”, a spus Denis Drăguş, completat de Tudor Băluţă: „A fost uimitor. Îmi treceau multe gânduri prin cap înainte să cântăm imnul. Mi-am adus de momentele în care mergeam cu tata la meciurile naţionalei, iar zgomotul făcut de întreg stadionul era incredibil. Odată ce am început să cântăm împreună cu spectatorii a fost o senzaţie extraordinară. Asta mi-a dat încredere şi mi-am dorit să dau tot ce am mai bun în acel meci. Ştiu că în Academia Hagi juniorii au parte de cele mai bune condiţii, de oameni foarte bine pregătiţi, şi se văd rezultatele muncii de aici. Acesta este rolul clubului, să producă jucători. Este un lucru îmbucurător că mulţi jucători de la noi fac parte din loturile naţionale. Cei de la tineret merită toate felicitările. Sper să am în continuare parte de clipe frumoase, să mă dezvolt cât mai mult, să joc cât mai bine, atât la echipa de club, cât şi la naţională, şi să ajung într-unul din campionatele puternice ale Europei”.

Programul partidelor din etapa a 12-a a Ligii 1 - vineri, 19 octombrie, ora 18.00: FC Voluntari - Concordia Chiajna, ora 21.00: CFR Cluj - CSM Politehnica Iaşi; sâmbătă, 20 octombrie, ora 16.00: FC Hermannstadt - Astra Giurgiu, ora 21.00: FC Viitorul - Sepsi Sf. Gheorghe; duminică, 21 octombrie, ora 18.00: Gaz Metan Mediaş - FC Botoşani, ora 21.00: Universitatea Craiova - FCSB; luni, 22 octombrie, ora 21.00: Dinamo Bucureşti - Dunărea Călăraşi. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV.

Clasament: 1. FCSB 21p (golaveraj: 24-11), 2. CFR 20p (13-8), 3. Gaz Metan 20p (14-15), 4. FC VIITORUL 19p (12-11), 5. Astra 17p (14-8), 6. U. Craiova 16p (19-10), 7. Sepsi 16p (11-7), 8. Dunărea 14p (11-12), 9. Poli Iaşi 14p (11-16), 10. Chiajna 14p (10-15), 11. FC Botoşani 12p (14-14), 12. Dinamo 11p (12-19), 13. Hermannstadt 8p (9-14), 14. Voluntari 5p (9-22)..