Dezolant! Este litoralul românesc pregătit pentru noul sezon estival?

Faleze cenuşii, pustii şi dezolante, terase ce par a fi părăsite din sezonul trecut – aşa arată staţiunile de pe litoral cu mai puţin de două săptămâni înainte de deschiderea neoficială a noului sezon estival. Hotelierii spun, la unison, că este imposibil să deschidă în 15 aprilie. Cu mai puțin de două săptămâni rămase până la deschiderea neoficială a noului sezon estival pe litoral, întreaga stațiune Mamaia, dar și celelalte stațiuni de la malul mării sunt în șantier, majoritatea locurilor de cazare fiind în renovare. Stațiunea Mamaia nu arată gata să primească oaspeți. Hotelurile răsună de la zgomotul ciocanelor, iar faleza, de la un capăt la celălalt, este pustie, cenușie și dezolantă. La unison, majoritatea patronilor de hoteluri sau terase apreciază că este prea devreme să deschidă acum pentru că nu este rentabil și nu-și pot acoperi cheltuielile. Cei mai mulți hotelieri din Mamaia spun că ei nu vor fi gata să primească turiști încă de la data de 15 aprilie, iar patronii de terase sunt siguri că nu vor reuși să deschidă mai devreme de 1 mai. Multe dintre terasele din Mamaia sunt și acum în stadiul în care au fost părăsite la sfârșitul sezonului trecut și nu se vede vreun semn că acestea ar putea fi pregătite în cele numai câteva zile rămase. „Eu pot să vă spun cu certitudine că grosul (hoteluri și terase - n.r.) se va deschide undeva pe 27 aprilie. Noi suntem acum în pline lucrări de renovare. Chemăm zilnic oameni la muncă. Ce mai găsim, pentru că știți că forța de muncă la noi este ca și inexistentă, suntem acum undeva la 30 la sută din necesar. (…) Deci acum suntem în plină acțiune de igienizare, renovări, verificare mobilier, absolut tot ce trebuie. Lucrările durează de dimineață până seara. Pe 27 aprilie stațiunea Mamaia va fi gata. Undeva pe 20 aprilie, conform angajamentelor, sperăm să terminăm tot ce înseamnă lucrări în stațiune - zonă verde, marcaje, curățenie, câini vagabonzi ș.a.m.d. Deci suntem într-un grafic bine stabilit”, a precizat Nicolae Bucovală, vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), președinte al Asociației Patronale Mamaia, dar şi patron al mai multor hoteluri de pe litoralul românesc.

El spune că pe litoral nu există o tradiție în organizarea Sărbătorilor Pascale, dar că vor fi, probabil, câteva unități hoteliere din Mamaia care vor veni cu oferte și pachete pentru turiști.

În schimb, vor fi foarte puține unități de alimentație publică deschise în stațiune. „Paștele în stațiune a fost organizat în condiții bune când a picat în jurul datei de 1 mai. Dar așa, separat… Probabil vor fi câteva hoteluri care vor fi deschise, dar nu știu ce grad de ocupare vor avea. Poate că vor fi câțiva colegi care termină lucrările înainte, ca să prindă și Paștele, dar va fi greu. (…) La fel și cu terasele. Și ele se pregătesc, dar tot pentru 1 Mai. Au mai fost deschise terase, dar prin Constanța, nu în Mamaia. Cu siguranță în jur de 27, 28 aprilie vor deschide și ei. Cel puţin în zona de promenadă din stațiunea Mamaia sigur vor fi deschise”, a mai spus Bucovală, precizând că o altă problemă care va sta în calea turiștilor va fi și vremea, ce nu se anunță prea îmbietoare. „Este prematur. Vremea este cum este. Acum plouă, nu putem lucra afară, facem numai lucrări de interior. Nu este o tradiție, să se vină pe litoral de Paște. Se mai vine, dar când este aproape de 1 mai, acum pică prea devreme. În restul țării, către Vest, sunt temperaturi de peste 20 de grade, iar aici temperaturile abia trec de 10 grade. Mai ales dacă bate vântul dinspre mare, iar marea nu are acum mai mult de 10 grade, vă dați seama că nu are cum să se încălzeasc”, a explicat el. Sezonul estival va fi deschis în acest an, în premieră, la jumătatea lunii, pe 15 aprilie, atât în stațiunile de pe Litoral cât și în Delta Dunării, au anunțat reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării (ALDD), principalul motiv fiind însă întâlnirea de Fed Cup dintre echipele naţionale ale României şi Marii Britanii, ce va fi găzduită de „Tenis Club IDU” din Mamaia. „Noi am anunțat că deschidem sezonul mai devreme ca semnal, pentru că sunt multe hoteluri care sunt deja pregătite, în special cele care au orar de funcționare permanent. Dar sunt și hoteluri care deschid în mod special pentru Sărbătorile Pascale și pentru evenimentul pe care îl organizăm imediat după, întrecerea de Fed Cup dintre România şi Anglia. Deci, în mod oficial și legal, așa cum spune legislația în România, sezonul începe la 1 Mai, dar nimeni nu ne oprește să atragem evenimente, ceea ce de fapt ne propunem de foarte mulți ani: cel mai mare obiectiv al nostru este extinderea sezonului. Și atunci căutăm în permanență să aducem evenimente care să pornească sezonul mai devreme și să-l lungească mai mult în septembrie, așa cum am făcut anul trecut cu campionatul mondial de bob pe roți. (…) Sunt solicitări de bilete la această competiție și bineînțeles că hotelierii au început deja să lanseze pachete de cazare pentru acest eveniment, dar și pentru Sărbătorile Pascale”, a declarat președintele ALDD, Corina Martin.

Autoritățile locale constănțene au început amenajarea plajelor pentru noul sezon estival, reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” estimând că până la data de 1 mai acestea vor fi gata, în prezent fiind pregătite în proporție de 70 la sută. Activitățile de pregătire a plajelor au fost demarate începând cu data de 20 februarie, astfel, până la data de 15 aprilie se estimează că vor fi amenajate și predate conform clauzelor contractuale către utilizatorii de plaje, acele suprafețe care fac obiectul contractelor de închiriere, urmând ca ulterior, să fie finalizate și acele suprafețe libere de contract. Conform ANAR, acțiunea de pregătire a plajelor se desfășoară concomitent pe trei tronsoane, respectiv tronson 1, care cuprinde zona Năvodari - Mamaia - Constanța, care este finalizat în proporție de 60 la sută, tronson 2, Agigea - Eforie - Costinești - Tuzla, finalizat în proporție de 70 la sută, și tronson 3, 23 August - Mangalia - 2 Mai - Vama Veche, finalizat în proporție de 80 la sută.

