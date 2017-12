Dinastia UBER-ilor, atacată de taximetriști

09:12:16 / 25 Octombrie 2016

cred ca este o gluma

pe 30 august 2016 , am venit de la Brasov cu trenul ce soseste la Constanta la orele 23 , nici un taximetrist din zona garii , nu a dorit sa mearga in Tomis nord ( Badea Cartan) fara 40lei ????( reprezentantii taximetrie legale ) pe un traseu de 6km ce costa cu tarif de noapte cel putin 16lei. In opinia mea cu cat concurenta este mai mare , cu atat pretul va fi decent .