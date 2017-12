Dispută pentru o echipă din Liga a III-a la fotbal aproape retrogradată

Aflată în pragul retrogradării, locul 16, antepenultimul, cu 12 puncte, echipa echipa de fotbal Aurora, din Liga a III-a, care evoluează la Năvodari, şi-a reluat pregătirile de cîteva zile, însă problemele sînt departe de a fi rezolvate. Aurora a rămas fără cîţiva jucători de bază, cum ar fi Curumi (care se va transfera în Cipru), Fugaru, Culeafă (amîndoi renunţă la fotbal), Puflene sau Stoian (pleacă la Callatis), dar şi fără antrenorul Daniel Rădulescu, aflat în conflict cu noul patron al clubului, George Nache. “Ne despărţim de antrenorul Daniel Rădulescu, în principal pentru că el şi-a depăşit atribuţiile de antrenor. Trebuie să recunosc însă că are un mare merit în faptul că această echipă mai există încă: a convins jucătorii să rămînă la Aurora, în condiţiile în care timp de aproape trei luni ei au stat fără salariu. Încă nu ştim care va fi următorul antrenor, dar el va fi numit în cel mult trei zile”, a declarat Nache, care aşteaptă acum ca tratativele cu Primăria din Năvodari să se finalizeze prin semnarea protocolului de asociere, dar asta după ce Consiliul Local va aproba bugetul echipei pe 2007. “Tratativele decurg bine, aşteptăm pe 29 ianuarie hotărîrea Consiliului Local. Comisiile au aprobat bugetul, acum urmează să încheiem contractul de asociere, între Aurora şi Consiliul Local Năvodari. Îmi propun în primul rînd să facem o echipă competitivă, cu ajutorul Consiliului Local şi al Primăriei, şi în al doilea rînd să scăpăm de retrogradare. Avem -12 la adevăr şi ne aşteaptă cîteva meciuri foarte grele acasă, cu Dinamo II, cu Steaua II, cu Unirea Slobozia”, a adăugat Nache.

George Nache a preluat şi baza sportivă din Năvodari

Contactat ieri telefonic, primarul oraşului Năvodari, Tudorel Calapod, a confirmat existenţa tratativelor, precizînd că o decizie va fi luată cît de curînd, de către Consiliul Local. La stadionul din Năvodari au început deja lucrările de refacere a gazonului şi de renovare a minihotelului, după ce George Nache a preluat baza sportivă “Petromidia” pe timp de cinci ani. În protocolul respectiv, CS Midia pune gratuit baza la dispoziţia CS Aurora, cu condiţia ca terenurile de joc să fie refăcute, clădirea cu birourile, vestiarele şi cantonamentul să fie renovată, în vară numele echipei să fie schimbat în CS Năvodari, iar echipa să rămînă în liga a treia. În caz contrar, înţelegerea va fi reziliată, a declarat liderul sindical Petre Tancău, reprezentant al CS Midia Năvodari.

Gheorghe Dobre a predat Aurora şi lui Dan Pîţu, şi lui George Nache!

Cu toate acestea, lucrurile nu sînt deloc clare la Aurora! Pe de o parte, George Nache ne-a prezentat cîteva dintre actele clubului şi un proces verbal de cedare a echipei, de către Gheorghe Dobre, fostul susţinător al formaţiei Aurora 23 August. “Eu i-am predat actele domnului Nache, acum trebuie doar să legalizăm totul la notariat”, a declarat Gheorghe Dobre. Pe de altă parte, Dan Pîţu, cel care în vară a mutat echipa la Cernavodă, spune că el a achitat 250 de milioane de lei vechi către Gheorghe Dobre şi că deţine certificatul de identitate sportivă în original. “Nu ştiu ce documente are acest George Nache şi dacă el are bani să ţină o echipă de fotbal în liga a treia. Certificatul de identitate sportivă, originalul, este la mine. Am discutat deja cu Primăria şi Consiliul Local din Năvodari, ei ştiu că sînt de acord să le cedez echipa, acum aştept doar să hotărască în şedinţa de consiliu condiţiile asocierii”, este varianta lui Dan Pîţu.

Problemele au apărut din cauza banilor

După ce i s-a interzis marţi să mai antreneze echipa, Daniel Rădulescu ne-a acordat un interviu în care încearcă să explice faptele. “Echipa Aurora poate avea un viitor sigur numai dacă va fi preluată de Primăria oraşului Năvodari, care şi-a manifestat dorinţa în acest sens încă din toamnă, cînd patronul echipei era domnul Pîţu. Cînd dînsul nu a mai avut posibilităţi financiare, s-a retras, iar noi am rămas singuri, cu două posibilităţi: să continuăm, fără salarii şi altă susţinere financiară, sau să ne desfiinţăm. Eu nu am renunţat niciodată în meseria de antrenor şi am continuat, chiar dacă la meciul cu Farul II nu ne-am prezentat, la dorinţa jucătorilor, iar la jocul de acasă cu Rocar nu am avut asistenţă medicală. În acel moment au venit lîngă mine doi binevoitori, am crezut eu atunci, Marian Cîrnu şi apoi George Nache, care şi-au manifestat dorinţa, din dragoste de fotbal şi prietenie faţă de mine, să susţină echipa. Pentru ce au făcut atunci eu le mulţumesc, pentru că echipa s-a fi desfiinţat dacă nu m-ar fi ajutat. Apoi, lucrurile au evoluat în sens opus dorinţei mele şi chiar dorinţei Primăriei, prin această preluare a echipei de către George Nache. Iniţial m-am bucurat, pentru că astfel pe lîngă Primărie va mai fi un investitor, iar el ne-a ajutat mult în ultimele trei etape din tur. Am început pregătirea pe 16 ianuarie, dar din acel moment a apărut o situaţie conflictuală între mine şi aceşti doi oameni. De ce? Pentru că jucătorii erau neplătiţi! Domnul Cîrnu a fost delegat de domnul Nache să-i anunţe pe jucători să rămînă la echipă numai dacă sînt de acord să primească doar salariu şi prime, nici vorbă de contractele promise iniţial. Eu am încercat să le explic că nu era momentul pentru un astfel de anunţ, mai ales că nu erau toţi jucătorii în vestiar, iar domnul Nache m-a sunat şi mi-a spus că vreau să fac prea multe la această echipă şi că de acum mi se va închide poarta stadionului! De o demitere nu poate fi vorba, pentru că nu am ce să recunosc în persoana domnului George Nache ca autoritate sportivă şi chiar ca patron al echipei, pentru că lucrurile sînt mult mai complicate. În continuare domnul Pîţu este patronul acestei echipe, pentru că a achitat suma de 250 de milioane de lei către fosta conducere a lui Aurora, deţine certificatul de identitate sportivă şi cel fiscal, ştampila clubului, dar şi o declaraţie la zi privind anul fiscal 2005. În acel protocol, care nici nu cred că este legalizat la notar, bănuiesc că s-au folosit de ştampila care a fost în posesia mea şi pe care le-am dat-o lor, cu bună credinţă”.

Daniel Rădulescu îl acuză pe noul patron că nu vrea binele echipei

Rădulescu îi acuză pe George Nache şi Marian Cîrnu de faptul că venind lîngă echipă nu sînt interesaţi prea tare de fotbal. “Părerea mea este că aceste persoane nu au nimic de-a face cu fotbalul! Şi-au dorit doar, prin intermediul relaţiilor mele, să ajungă în anturajul Primăriei Năvodari, să ajungă să preia baza sportivă. De fapt, acolo s-a început renovarea minihotelului, dar nu pentru a fi cantonament! Se doreşte includerea sa în circuitul turistic, deschiderea unui restaurant cu program permanent, înfiinţarea unui teren cu suprafaţă sintetică pentru publicul larg. În plus, firma domnului Nache a avut deja beneficii, primind contracte în Năvodari. Este anormal ca o echipă de fotbal, unde este nevoie de investiţii, să fie în momentul acesta la cheremul unor oameni care au probleme cu justiţia, ca domnul Cîrnu, sau a unei firme cu conturile blocate şi cu datorii la buget, cum este cea a domnului Nache. Mi-a dat de gîndit cînd am aflat aceste lucruri. Poate că vor, prin fotbal, să ajungă la bugetul Primăriei, să se folosească de aceşti bani, iar fotbalul să rămînă în plan secundar. Prin anunţul făcut cu privire la prime şi salarii, au dorit să înlăture jucătorii cu experienţă, ceea ce ar înrăutăţi situaţia echipei. De fapt, de aici a apărut conflictul: eu am dorit ca jucătorii să fie plătiţi, să mai fie aduşi jucători de valoare şi să scăpăm de la retrogradare, pentru că de rezultate pînă la urmă eu răspund. Aş vrea ca domnul primar şi consilierii locali să aibă în vedere aceste lucruri: să verifice situaţia financiară a firmei domnului Nache şi situaţia juridică a domnului Cîrnu. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, dar nu puteam să fiu călcat în picioare de nişte oameni care în fotbal sînt pasageri, iar la Năvodari au un singur scop: de a prelua baza sportivă şi de a face acolo o afacere personală”.

Rămîne de văzut cum se va încheia această situaţie mai puţin neobişnuită. Mingea este acum în terenul Primăriei din Năvodari, care săptămîna viitoare va lua o hotărîre în privinţa asocierii cu CS Aurora.