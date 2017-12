În judeţul Constanţa, campania de vaccinare anti-HPV împotriva cancerului de col uterin, a elevelor din clasele a VI-a şi a VII-a este în desfăşurare. În săptămâna 14-20.12.2009 au fost vaccinate opt eleve din clasa a VI-a şi cinci eleve din clasa a VII-a, au anunţat reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa. Până în prezent, au fost vaccinate 206 eleve, din care: o sută de eleve - clasa a VI-a şi 106 eleve - clasa a VII-a. (A.G.)