Doi foști primari constănțeni, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu

18:58:57 / 14 Noiembrie 2017

INFRACTIUNE DE TALHARIE

Mai MITULE CONSPIRATIV as incepe cu tine, Te dai stiutor si bine informat dar habar nu ai sa ne spui care este acea societate agricola din spatele careia actioneaza - spaniolul-, Deci minti ca un birjar din Damaroaia, te intreb doar atat; Cele 500 de ha. teren apartinand com. Cogealac pana in 2006 cand escrocii din guvern au aprobat infiintarea com. Fantanele ca cica asa era pe timpul lui Ferdind ??????? Eu consider ca in prezent masurile coercitive, detentia, sau controlul judiciar nu-si au rostul,dupa 11- 12 ani de-la producerea infractiunii., Daca s-a stabilit prejudiciu e bine ca acesta sa fie recuperat, mai ales ca talharul cel mai abil si perfid este ion soare care prin toate guvernele a avut NEAMURI SI SUSTINATORI si numai el l-a determinat pe Popescu sa incalce legea, Si nu uitati ca acest MARLAN de soare care semna ca este jurist este nascut la Fantanele si considera la vremea aceea ca nimeni nu are cei zice sau faceIata ca soare il corupe si pe talharul de-la Mihai Vitezu sa sustina ca pamantul cetatenilor din Cogealc in speta nu este a lor,. Eu ma bucur ca in sfarsit vad procuratura si justitia Constanteana ca pune capat INCALCARII LEGILOR,. Cred ca ar fi bine ca si Cecan sa fie luat la purificat pntru multe MATRAPASLACURI SI FALSURI facute cat a fost primar la Cogealac., Cred ca ar fi bine ca imediat consiliu judetean prin aparatul sau executiv sa treaca imediat sa RESTITUE CELE 500 Ha, teren agricol Com, Cogealac , ca bietii oameni nu mai au nici terenuri unde sa pasca oile, Cred imperios necesar ca si actualul edil ALEXE poate sa faca mai mult pentru ca sa readuca la comuna pamantul FURAT CU JAPCA de ce 3 HULIGANI SI TALHARI; soare din cogealac, Popescu din fantanele si cel de-la Mihai Viteazu,. Deasemenea este bine ca acesti trei =INCULPATI= in vecii vecilor sa nu mai poata OCUPA FUNCTII PUBLICE IN ROMANIA<>