Noroc că prezidentul şi premierul nu sînt siamezi! Doi siamezi supăraţi ar fi reprezentat un real pericol pentru stabilitatea din ţară. Stau şi mă întreb cum ar fi reacţionat cei doi în aceleaşi scutece, împărţind aceeaşi suzetă, folosind aceiaşi ochelari aburiţi, ca la bilanţul MAI! Cum şi-ar fi pus premierul picături în nas dacă una dintre nări ar fi fost a prezidentului?! Doi siamezi supăraţi pe viaţă nu pot folosi acelaşi spate şi nu se pot juca cu acelaşi gen de licurici mari sau mici. Sînt unele diferenţe şi în ceea ce priveşte configuraţia coloanei vertebrale. Doi siamezi supăraţi pot duce ţara de rîpă comunicînd doar prin ministrul Blaga necesităţile fiecăruia de a merge la toaletă. Chiar şi cînd se înjură, siamezii apelează la timpanul fin al lui Vasile Blaga, pus în situaţia jenantă de a trunchia mesajele premierului gen “Ba pe-a mamii dumneavoastră”. Doi siamezi supăraţi în fruntea ţării reactivează politica lui “hăis” şi “cea” şi îi dau o doctrină consecventă. În acest context, apar diverse imperfecţiuni de reacţie şi comportament. Pentru că unul are păr şi celălalt nu, e greu de imaginat cum s-ar putea duce pînă la capăt o păruială pe cinste. Pe urmă, apar numeroase sincope în ce priveşte direcţia spre care se îndreaptă ţara, cunoscută fiind apetenţa premierului pentru contrasens. Vă imaginaţi ce dispute ar fi pe această temă între doi siamezi supăraţi pe viaţă! Chiar dacă acceptăm tacit statutul lor de siamezi supăraţi, diferenţele persistă. De pildă, în materie de vederi politice, prezidentul umblă cu bîrna în ochi şi vede numai paiul lipit pe pleoapele premierului. Ar fi probleme şi cu coşul pieptului şubrezit din ce în ce mai mult de hăhăitul prezidenţial, reacţie care îl scoate din sărite pe primul ministru. Prezidentului îi plac glumele sale. Ei bine, premierului nu-i plac glumele proaste ale preşedintelui! Şi ce te faci atunci? Cum s-ar putea scărpina eficient cei doi siamezi supăraţi pe viaţă şi pe ţară? Pe vremuri, şuviţa rebelă a prezidentului făcea diferenţa. S-a dus de suflet! Doi siamezi supăraţi nu au cum să ţină acelaşi discurs politic. Nu-i lasă grupurile de interes şi influenţă. Deşi s-au născut separat, fiecare în satul lui de baştină, prezidentul şi premierul au devenit siamezi după alegerile generale din 2004, cînd, în loc de ombilic, au folosit un fular portocaliu. Acum nu se mai suportă reciproc! Siamezul prezident afirmă că el l-a scos în lumea politică pe siamezul premier, despre care se spune că mergea de-a buşilea. După ce şi l-a lipit, ca marca de scrisoare, pe siamezul devenit premier, acum, vrea operaţie estetică! Zice că primul Călin e ca o cocoaşă pentru el! Şi, Doamne, cum îl mai lăuda în campania electorală! Este cunoscut, însă, faptul că în politichie operaţiile de separare a siamezilor s-au soldat întotdeauna cu un eşec lamentabil. Chiar şi în cazul partidelor. Doi supăraţi au făcut România de caterincă! Am ajuns ţara ridicolului la cel mai înalt nivel. Avem un preşedinte şi un premier care stau tot timpul spate în spate ca nişte siamezi. Nu se privesc şi nu-şi vorbesc. Pentru că s-au fript amîndoi, nu-şi mai scriu nici măcar bileţele roz sau de altă culoare parfumată. Sînt doi siamezi care îşi dau ghionturi într-o veselie, învineţindu-se prin părţile lor esenţiale. Noul imn al României: ”Supărare! Supărare!”. Sînt doi siamezi plini de venin care se muşcă ori de cîte ori nu sînt supravegheaţi de ministrul Blaga. Asistăm la scene de parodie cu cei doi siamezi prăbuşiţi sub povara grijii faţă de naţiune. Unul îşi pune picături în nas ca să plîngă la cuvîntările celuilalt, prezidentul imită varza acră la spiciurile premierului. Mai rămîne ca domnii respectivi să se scobească, într-un sictir total, între dinţi ori de cîte ori unul dintre ei vorbeşte despre starea naţiunii. Starea naţiunii? Mai bine vorbim despre starea siamezilor, pentru că, astăzi, în România, totul se învîrte în jurul personalităţii şi nevoilor lor de scandal, circ politic, balamuc şi uşa cortului. Totul este un scenariu de parodie. Ce ne-am face, totuşi, cu doi siamezi care ţin morţiş ca fiecare să stea în palatul lui!