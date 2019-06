Donald Trump: „Primarul Londrei, Sadiq Khan, e un tăntălău, un loser“

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a respins „insultele copilăreşti“ ale lui Donald Trump, după ce preşedintele american şi-a început vizita de trei zile în Marea Britanie numindu-l pe Khan un „loser“ (tăntălău, fraier - n.r.), relatează dpa. Într-o postare făcută în momentul aproximativ al aterizării pe aeroportul londonez Stansted, Trump l-a acuzat pe Khan că este „răutăcios în mod prostesc“ faţă de preşedintele SUA aflat în vizită, „de departe cel mai important aliat al Marii Britanii“ - „El este un loser total care ar trebui să se concentreze pe criminalitatea din Londra, nu asupra mea“. De cealaltă parte, biroul de presă al primarului londonez a transmis următorul comunicat - „Sadiq reprezintă valorile progresiste ale Londrei şi ale ţării noastre. Donald Trump este cel mai scandalos exemplu al ameninţării în creştere a extremei drepte pe glob, care pune în pericol valorile de bază ce au definit democraţiile noastre liberale timp de peste 70 ani“. Trump a mai spus despre Khan că îi aminteşte foarte mult „de primarul nostru tăntălău şi incompetent de la New York, (Bill) de Blasio, care a făcut de asemenea o treabă oribilă, numai pe jumătate cât înălţimea sa“. Primarul Bill de Blasio, care a intrat recent în cursa pentru învestitura democrată, are 1,96 metri înălţime. Khan a acordat mai multe interviuri media britanice înainte de vizită, scriind în ziarul Sunday's Observer că „nu este ceva britanic să desfăşurăm covorul roșu pentru Trump“. El i-a cerut premierului Theresa May, care urmează să aibă convorbiri cu Trump marţi, să respingă puternic nu SUA ca ţară sau biroul preşedinţiei, ci pe Trump şi agenda de extremă dreaptă pe care o întruchipează.