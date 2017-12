Drept la replică după „scrisoarea deschisă către constănţeni“ a lui Lucian Iancu

Preşedintele Asociaţiei Cultural - Artistice „Hara”, Flavius Buzilă, a remis pe adresa redacţiei noastre un drept la replică după „scrisoarea deschisă către constănţeni” a celebrului actor Lucian Iancu. „Avem tot respectul pentru vârsta, capacitatea intelectuală, curajul dovedit la un anumit moment al vieţii domniei sale şi meritele de mare actor român pe care le are domnul Lucian Iancu. De asemenea, salutăm demersurile pe care le-a întreprins, în trecut şi acum, pentru promovarea artei teatrale. Doar că nu putem fi de acord cu ideile pe care le-a inserat în a sa „scrisoare deschisă pentru constănţeni”, mai exact la acelea care prezintă aspectele legate de organizarea licitaţiei pentru evenimentul „Ziua Constanţei”. Da, asociaţia culturală pe care o reprezintă domnul Iancu a participat la o licitaţie. Dar doar pentru că a participat, nu înseamnă că ar fi trebuit să o şi câştige. E foarte simplu - licitaţia s-a desfăşurat în baza unor prevederi legale, pe care oferta asociaţiei pe care domnul Iancu nu le-a respectat. Decizia comisiei de evaluare ni s-a părut neconformă cu realitatea şi, în aceste condiţii, în conformitate cu LEGEA din România, am făcut o contestaţie, care A FOST APROBATĂ, deci cele sesizate au fost REALE. Nici vorbă de „invidie, agresivitate, lipsă de fair-play, turnătorie, insinuări veninoase”, aşa cum susţine domnul Iancu. Nu a fost vorba din partea noastră decât de o nemulţumire cauzată de nerespectarea normelor legale de organizare şi evaluare la o licitaţie şi, aşa cum era logic, firesc şi LEGAL, am înaintat o contestaţie. Nu am „atacat comisia, pe organizatori” ci am sesizat organizatorilor nişte nereguli flagrante, care S-AU CONFIRMAT. Nu am apreciat NOI contractele asociaţiei domnului Iancu Lucian ca fiind nelegale, ci o armată de avocaţi care a descoperit nereguli flagrante într-unul din contracte, inclusiv o tentativă de fraudă, prin umflarea pretului de 17 (!!!) ori (oricum acest aspect a fost preluat pentru verificări de reprezentaţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa). În aceste condiţii, este mai mult decât regretabilă tentativa domnului Iancu de a arunca vina anulării evenimentului pe umerii noştri, pentru că, spune domnia sa „Ei bine, prieteni constanţeni, toate aceste lucruri nu le veţi putea vedea”, chipurile din cauza asociaţiei care a contestat rezultatul licitaţiei. Ei bine, prieteni constănţeni, ţinem să anunţăm şi pe această cale opinia publică, inclusiv pe domnul Iancu Lucian, că locuitorii Constanţei nu vor putea vedea toate aceste lucruri deoarece contestaţia noastră a fost acceptată, deci A AVUT TEMEI LEGAL, respectiv neregulile semnalate de noi S-AU CONFIRMAT. Locuitorii Constanței nu vor avea parte de sărbătoare nu din cauza noastră ci din cauza multiplelor ilegalități și nereguli din desfășurarea licitației care iată, s-au confirmat! În plus, noi nu am solicitat în niciun moment anularea evenimentului ci respectarea legii. Dacă, în viziunea domnului Lucian Iancu, să încalci flagrant regulile de participare, să incluzi în propria ofertă o tentativă de fraudă pentru a păcăli punctajul şi să promovezi un conflict de interese reprezintă o „intenţie frumoasă” pentru locuitorii Constanței atunci dezamăgirea noastră e direct proporțională cu respectul pe care i-l purtăm ca artist! În locul unei asemenea scrisori artistice am prefera să ni se răspundă foarte simplu la întrebările clare pe care le-am adresat de nenumărate ori şi ale căror răspunsuri cetățenii Constanței merită sa le cunoască! Primăria le evită, asociaţia domnului Iancu le evită! Dacă cineva întreprinde demersurile LEGALE pentru a şti de ce a obţinut un anumit punctaj înseamnă că asta e demers securist? Dacă cineva cere explicaţii logice şi legale despre condițiile de participare înseamnă că este invidios, agresiv şi lichea? Nu va putea nimeni vreodată să construiască proiecte culturale cu adevărat valoroase clădite pe minciună şi lipsă de corectitudine. Îi adresăm respectuos domnului Lucian Iancu invitația de a citi regulamentul de organizare a licitaţiei şi punctele din contestația noastră. Şi, dacă are plăcerea şi curiozitatea, chiar şi oferta noastră. Şi poate atunci, din fair play, va avea amabilitatea să îşi reconsidere poziţia”, semnează Flavius Buzilă, preşedinte Asociaţia Cultural - Artistică Hara.