Drumul spre Casa Albă, deschis de premiul Oscar

Fostul vicepreşedinte american Al Gore, devenit star al ceremoniei premiilor Oscar pentru semnalul său de alarmă în privinţa pericolelor încălzirii globale, este ţinta unor speculaţii în ceea ce priveşte o nouă tentativa de a deveni preşedinte al Statelor Unite. În timpul ceremoniei premiilor Oscar, democratul a glumit spunînd că se va lansa în cursa pentru alegerile prezidenţiale din 2008, după ce a fost învins în 2000 de actualul preşedinte, George W. Bush. Este foarte posibil ca media să facă presiuni asupra lui Al Gore, chiar dacă acesta spune că nu vrea să candideze pentru Casa Albă.

Pentru un mare număr de analişti politici, Al Gore, în vîrstă de 58 de ani, este candidatul perfect care ar putea culege laurii după ce favoriţii Hillary Clinton, Barack Obama şi John Edwards se vor fi epuizat la capătul campaniei care se anunţă a fi cea mai lungă din istoria Statelor Unite. Prestigioasa publicaţie "The Economist" vede în Al Gore alegerea ideală pentru Partidul Democrat: acesta s-a opus din prima clipă războiului din Irak, militează pentru protejarea mediului şi are nişte conturi de reglat cu George W. Bush. Jimmy Carter, fost preşedinte al Statelor Unite şi laureat al premiului Nobel pentru Pace, a declarat că a încercat să îl convingă pe Al Gore să se implice în alegeri. "Am insistat atît de mult, încît aproape s-a supărat pe mine" a spus acesta.

Imaginea fostului vicepreşedinte american a avut mult de suferit după alegerile din 2000, dar după lansarea documentarului "Un adevăr care deranjează", acesta a devenit un simbol al luptei pentru protejarea mediului. Premiul Oscar nu poate decît relansa speculaţii care vor creşte în intensitate spre sfîrşitul anului, pentru că numele lui Al Gore a fost anunţat şi printre posibilii cîştigători ai premiului Nobel pentru Pace.