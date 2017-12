Dublu câştigător al Cupei Campionilor Europeni, debutant la Trofeul „Telegraf“

17:31:23 / 20 Martie 2017

Pentru viitor

In judetul nostru sunt cateva turnee de veterani dar de departe cel mai mare interes si participare il are Trofeul Telegraf. Eu am o parere despre organizarea lui si am mai mentionat si in alte editii de cateva nemultumiri. Cea mai mare dintre nemultumiri este aceea ca se supraliciteaza dorinta castigarii trofeului de catre cei originari din faimoasa comuna(de fapt sat) Stejaru,o localitate cu oameni gospodari de toata nadjdea fata de care am respect si consideratie. Dar de ani buni echipa comunei respective,pentru a demonstra puterea si potenta financiara aduce jucatori cu un trecut fotbalistic republican si astfel se ajunge la o diferenta valorica intre ea si marea majoritate a celorlalte competitoare. Trebuie stopat acest fenomen si se poate face foarte usor. Pe viitor sa aibe drept de joc numai jucatorii care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:sa fie nascuti ,sa locuiasca sau sa fi jucat la o echipa dobrogeana. Personal am fost in anturajul unei echipe si m-am simtit nedreptatit dar mai ales dezamagit sa jucam impotriva,sa dau exemplu,lui Gigel Coman . Sau cum se vor fi simtit la inceputul finalei de ultraveterani cei de Vertirol vazand ca adversari pe Belodedici,Majearu sau Tom Cristea? Daca cei din Stejaru au ambitii atat de mari sa organizeze un turneu separat,cu vedete nationale .