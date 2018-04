Duminică, 25 martie, MARE SĂRBĂTOARE! Tradiții și obiceiuri!

Pe 25 martie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Buna Vestire; este prima sărbătoare a Maicii Domnului atestată documentar. Ea marchează momentul în care Sfântul Arhanghel Gavriil îi aduce Maicii Domnului vestea că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Și de această sărbătoare sunt legate numeroase tradiții și obiceiuri. În ziua de Buna Vestire, în unele zone din țară se spune că atunci cântă cucul prima oară. În tradiția populară cucul este vestitorul de lucruri importante din viața de zi cu zi a omului.

Pe 25 martie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Buna Vestire. Cu acest prilej, sunt organizate o serie de slujbe în toate bisericile. IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea următorul program: sâmbătă, 24 martie, ora 8.15, va oficia slujba de Sfințire Mică a Apei, urmată de Sfânta Liturghie la mănăstirea „Buna Vestire”, situată între localitățile constănțene Mircea Vodă și Țibrinu; ora 17.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba Vecerniei cu Litie la biserica „Buna Vestire” din Năvodari (zona centru), apoi ierarhul, preoții și credincioșii vor merge în procesiune, cu moaștele Sfinților Pantelimon, Epictet și Astion, pe următorul traseu: biserica „Buna Vestire” - str. Constanței - centru - întoarcere la biserică pe str. Albinelor.

Duminică, 25 martie, de praznicul Bunei Vestiri, ierarhul nostru va răspunde invitației IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și va participa la Sfânta Liturghie, urmată de Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și a Sfântului Gheorghe Pelerinul, ce vor avea loc în Catedrala Mitropolitană din Iași.

Buna Vestire este prima sărbătoare a Maicii Domnului atestată documentar. Ea marchează momentul în care Sfântul Arhanghel Gavriil îi aduce Maicii Domnului vestea că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Conform Evangheliei după Luca, Arhanghelul bunelor vestiri, Gavriil, i s-a arătat Fecioarei Maria şi i-a spus: „Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei” (Luca I, 28). Văzând-o îngrijorată pe Fecioara Maria, întrucât aceasta nu era căsătorită, a adăugat: „Nu te teme Marie, căci ai aflat har de la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema” (Luca I, 30-32). Atunci, Fecioara Maria, cu smerenie, a plecat capul şi a zis: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Luca I, 38). Este momentul în care Duhul Sfânt S-a pogorât asupra Fecioarei şi S-a întrupat Mântuitorul Hristos. Deoarece praznicul Bunei Vestiri este întotdeauna în Postul cel Mare, Biserica Ortodoxă a rânduit dezlegare la pește.

TRADIȚII ȘI OBICEIURI Și de această sărbătoare sunt legate numeroase tradiții și obiceiuri. În ziua de Buna Vestire, în unele zone din țară se spune că atunci cântă cucul prima oară. În tradiția populară cucul este vestitorul de lucruri importante din viața de zi cu zi a omului. În trecut se credea că în momentul în care o persoană îl auzea pentru prima oară cântând în acel an, omul trebuia să numere de câte ori acesta cânta. Astfel, omul afla căți ani mai are de trăit, scrie http://calendarulortodox.ro. Aceeași sursă citează că de Buna Vestire este bine să se pună în pragul casei sare și pâine pentru hrana îngerilor. În vestul țării, Buna Vestire mai este cunoscută și sub denumirea de Zămislirea Domnului. În calendarul popular, Buna Vestire mai poartă și numele de Blagoveștenii sau Ziua Cucului. Această zi aduce mereu creștinilor o veste minunată; oamenii nu trebuie să se certe deoarece este mare păcat. Cei care se ceartă în ziua de Buna Vestire vor avea necaz tot anul.