Duminică, la Sala Sporturilor, primul cuplaj voleibalistic al sezonului

Duminică, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor din Constanţa va avea loc întîlnirea dintre Club Volei Municipal Tomis şi Volei Club Municipal Piatra Neamţ, din etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei masculin. Voleibaliştii constănţeni pornesc cu prima şansă în acest meci, mai ales că în actualul campionat nu au cedat nici un set pe teren propriu! Jocul dintre Municipalul constănţean şi cel nemţean opune formaţile clasate pe locurile 4 şi 5 în clasament, cu cîte 10 puncte fiecare. Echipa oaspete a jucat foarte bine în cele trei deplasări anterioare, în care a obţinut două victorii, 3-2 la Baia Mare şi 3-1 la Rm. Sărat, cedînd numai cu a doua clasată, 1-3 la Zalău. Pe teren propriu, moldovenii au cîştigat de două ori, 3-1 cu U.Cluj şi 3-0 Unirea Dej, pierzînd la mare luptă cu Dinamo, scor 2-3. "Ultimele lor rezultate sînt pozitive, sperăm să urmeze unul negativ la Constanţa!", a sintetizat Florin Voinea starea de spirit a jucătorilor constănţeni, care nu concep alt rezultat decît victoria în meciul care va constitui reeditarea finalei Cupei României din aprilie, cîştigată de Tomis cu 3-2. ”Nu cunosc foarte bine echipa din Piatra Neamţ, am văzut cîte ceva pe video şi consider că are jucători buni. În ceea ce ne priveşte, fiecare partidă jucată după o înfrîngere este una delicată şi foarte importantă. Ne pregătim bine, vom juca bine, la fel ca întotdeauna, şi sînt convins că victoria va veni”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Jorge Cannestracci.

Tot lotul constănţean este apt de joc, chiar dacă Radu Began şi Erkan Togan au acuzat săptămîna aceasta uşoare accidentări şi au făcut şedinţe de fizioterapie. Este posibil ca antrenorii Cannestracci şi Uzunov să efectueze modificări în echipa care a început meciul cu Steaua. Formaţia probabilă a Tomisului: Gonzalez - Gontariu (Erkan), Ivkovici (Began), M. Pavel, Gabrych (Voinea), Ashlei şi libero: Tănăsescu. Partida va fi arbitrată de Alin Mateizer (Ploieşti) şi Mirel Zaharescu (Galaţi). Celelalte meciuri ale etapei a şaptea: Remat Zalău - Steaua Bucureşti; Dinamo Bucureşti - U. Cluj; VCM Rm. Sărat - U. Baia Mare; Unirea Dej - Centrul Naţional CSS Lapi Dej.

Clasament

1. Steaua Bucureşti 6 6 0 18: 7 12

2. Dinamo Bucureşti 7 5 2 18:10 12

3. Remat Zalău 6 5 1 15: 9 11

4. CVM TOMIS 6 4 2 16: 8 10

5. VCM Piatra Neamţ 6 4 2 15:10 10

6. U. Baia Mare 6 3 3 15:12 9

7. Unirea Dej 6 1 5 8:17 7

8. U. Cluj 6 1 5 5:15 7

9. VCM Rm. Sărat 5 1 4 6:13 6

10. CSS Lapi Dej 6 0 6 3:18 6