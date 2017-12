Duminică se încheie turul și în Seria Sud

Duminică, în Seria Sud din Liga a VI-a la fotbal, sunt programate meciurile din cadrul etapei a 13-a, penultima din turul campionatului. Iată partidele (ora 14.00): Sport Prim Oltina - Trophaeum Adamclisi (ora 11.00); Viitorul II Cobadin - AS Ciocîrlia; AS Carvăn - Olimpia Constanța; AS Bărăganu - AS Independența (ora 11.00; se joacă la Lanurile); Marmura Deleni - Luceafărul Amzacea (ora 11.00; se joacă la Pietreni); CS II Agigea - Inter Ion Corvin; Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Mereni. Clasament Seria Sud: 1. Sport Prim Oltina 28p/11j; 2. Inter Ion Corvin 25p; 3. CS II Agigea 23p; 4. Viitorul Mereni 22p; 5. Luceafărul Amzacea 20p/10j.

În Seria Nord, unde s-au jucat numai 11 etape în turul campionatului, duminică, de la ora 11.00, va avea loc ultima restanță: Dunărea Ciobanu - Viitorul Tîrgușor (etapa a 8-a). Dacă vremea va rămâne favorabilă fotbalului, restanțele din Seria Sud vor fi reprogramate în duminicile următoare. Clasament Seria Nord: 1. Viitorul Tîrgușor 27p/10j; 2. Voința Cochirleni 24p; 3. Sportul Tortoman 22p; 4. Dunărea Ciobanu 20p/10j.

