După 17 de ani, a fost identificată o nouă victimă a tragediei din 11 Septembrie 2001

Un tânăr de 26 de ani a fost identificat oficial ca fiind victima atentatelor din 11 Septembrie 2001, din New York. Identificarea victimei a fost posibilă datorită testelor de ADN, după 17 de ani de la moartea acestuia. Institutul de Medicină Legală din New York (OCME) a reuşit să facă identificarea tânărului datorită testelor de ADN. Astfel s-a aflat numele lui. Victima se numeşte Scott Michael Johnson şi era analist financiar în cadrul Băncii de Investiţii Keefe, Bruyette and Woods.

Scott Michael Johnson este una dintre cele 2.753 de persoane ucise în atentatele din 11 Septembrie 2001, din SUA şi a devenit acum a 1.642-a persoană care a fost identificată oficial, potrivit AFP. Institutul a descoperit numele a aproximativ 1.500 de persoane moarte în atentatele care au schimbat lumea, însă ritmul cercetărilor a slăbit simţitor. De pildă, în 2017, după mai bine de 2 ani de căutări, a fost identificată o singură victimă. "În 2001, ne-am luat angajamentul faţă de rudele victimelor să facem tot ce ne va sta în putinţă pentru identificarea victimelor atentatelor teroriste din SUA, indiferent cât timp va dura", a declarat responsabila Institutului Medico-Legal, Barbara Sampson. În data de 11 Septembrie 2001, două avioane de linie s-au proiectat în turnurile gemene de la World Trade Center şi le-au dărâmat în câteva minute. Avioanele au fost deturnate de două echipe de terorişti ai reţelei Al-Qaida.