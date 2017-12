Echipament războinic pentru handbalistele tricolore la Campionatul European

Reprezentativa de handbal feminin a României va aborda Campionatul European din Suedia, programat în perioada 4-18 decembrie, cu un nou echipament: unul războinic. Designul special este construit în jurul tricolorului și al lupului dacic, simbolul echipelor naționale. Pe fața tricoului, jucătoarele vor avea un lup dacic stilizat, iar pe mâneci sunt solzii de pe coada lupului dacic, în culorile steagului României. „E un dac în fiecare dintre noi. Handbalul scoate dacul din tine”, este invitația lansată fanilor handbalului românesc de către președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, care speră ca suporterii români să se alăture jucătoarelor sub stindardul dacic în lupta cu puternicele reprezentative ale Rusiei (campioana olimpică), Norvegiei (campioana mondială) și Croației: „Este un echipament cu care ne mândrim, plin de simbolurile pe care vrem să le promovăm. Încercăm cu ajutorul lupului dacic să scoatem dacul din fiecare român și în același timp este o invitație pentru suporterii români din țară, Suedia și întreaga Scandinavie să vină alături de echipa României la meciuri și să o susțină”.

Designul a fost realizat cu ajutorul partenerului BRD - Groupe Société Générale de către doi art directori români: Roxana Cozaru (Pocs) și Florian Mihai. Partea de grafică 3D a fost realizată de către studioul de grafică 3D și efecte speciale PixelBack.

Înaintea plecării spre Suedia, care va avea loc sâmbătă, handbalistele tricolore au realizat o ședință foto cu noul echipament și s-au distrat de minune în rolul de fotomodele. „Îmi place acest echipament și sper să ne poarte noroc. Avem o grupă grea, dar am mare încredere în echipa noastră. Am un sentiment de optimism, atmosfera în echipă este ok, fetele tinere sunt foarte motivate să demonstreze că merită să joace la o asemenea competiție și cred că toți acești factori vor contribui la un rezultat bun. În Danemarca am avut mulți fani în tribune și sper să avem alături de noi suporterii și în Suedia”, a declarat Gabriella Szucs.

Lotul României pentru turneul final al Campionatului European din Suedia este următorul -

Portari: Paula Ungureanu, Denisa Dedu și Yulia Dumanska.

Extreme stânga: Ana Maria Iuganu și Elena Florica.

Interi stânga: Cristina Neagu, Cristina Zamfir și Gabriella Szucs.

Centri: Mădălina Zamfirescu, Eliza Buceschi și Cristina Laslo.

Interi dreapta: Melinga Geiger și Laura Popa.

Extreme dreapta: Laura Chiper și Aneta Udriştoiu.

Pivoţi: Oana Manea, Florina Chintoan și Crina Pintea.

Handbalistele tricolore vor disputa luni, 5 decembrie, de la ora 21.45, primul meci din cadrul grupei D, împotriva reprezentativei Norvegiei. România va mai înfrunta în grupă echipele Rusiei (miercuri, 7 decembrie, ora 19.30) și Croației (vineri, 9 decembrie, ora 19.30).

Primele trei formații clasate în grupa D se vor califica în grupa a II-a principală, unde vor juca pentru accederea în semifinale contra echipelor calificate din grupa C (Ungaria, Muntenegru, Danemarca și Cehia).