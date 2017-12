Educație diferențiată în funcție de abilităţile fiecărui copil

Supradotați nu sunt doar copiii cu performanțe înalte la școală sau la olimpiade. Unii copii au inteligență multiplă, alții - logico-matematică sau vizual-spațială. Și aceștia au nevoi educaționale speciale, spun specialiștii. Pentru ei s-a lansat proiectul Gifted (for) You, care promovează valorile specifice educaţiei diferenţiate în funcţie de abilităţile copiilor cu potenţial înalt şi sporirea gradului de implicare a cadrelor didactice, a părinţilor şi comunităţii în dezvoltarea unui mediu echilibrat de viaţă. El își propune crearea de module de învățare atât pentru copiii și adolescenții cu abilități înalte, cu sau fără deficiențe, cât și pentru părinții și profesorii lor. Mai precis, proiectul Gifted (for) You creează și promovează metode noi de învăţare prin intermediul TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor): învăţare colaborativă, stimularea gândirii critice și a creativităţii, dezvoltarea abilităţilor artistice și kinestezice. Echipa de implementare a proiectului a gândit un program pentru copiii cu abilităţi înalte cu asincronie (copii fără deficiențe fizice) și dublă excepţionalitate (copii cu deficienţă de învăţare: Asperger sau cu deficienţe fizice: nevăzători sau hipoacuzici) tocmai pentru a veni în întâmpinarea risipei unor inteligenţe nedescoperite. Proiectul este organizat la nivel național de un consorțiu de organizații și se derulează până în august 2016. Totodată, între 15 februarie și 15 martie se desfășoară o campanie națională de conştientizare a societăţii civile şi a comunităţilor locale privind susţinerea copiilor cu potenţial înalt. Toţi cei care doresc să sprijine educaţia copiilor cu abilităţi înalte o pot face trimiţând prin SMS cuvântul „supradotat” la 8836, donând astfel 2 euro, spun inițiatorii proiectului. Mai multe detalii puteți obține accesând pagina de Facebook https://www.facebook.com/ProgramulSMART/.