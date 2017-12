Eliza Samara luptă pentru calificarea la JO 2016

Timp de cinci zile, în perioada 12-17 aprilie, la Halmstad (Suedia), are loc turneul pentru zona europeană la tenis de masă în vederea calificării la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, competiție la care sunt prezenți și șase sportivi din România, printre care și constănțeanca Eliza Samara, însoțită de antrenorul Viorel Filimon. Aflată pe locul 29 ITTF, sportiva legitimată la CS Farul este mare favorită la obținerea biletelor pentru Brazilia, fiind prezentă direct pe tabloul principal. În schimb, Bernadette Szocs și Daniela Dodean-Monteiro vor evolua în grupele preliminare. „La Eliza, care are un ranking foarte bun, este suficientă participarea pentru a obține calificarea. Chiar dacă, prin absurd, nu reușește aici, ea este calificată mai departe. Important este ce vor face celelalte două jucătoare”, a spus Viorel Filimon. România poate califica maximum 3 jucătoare, dar numai două la simplu. „Ar fi extraordinar dacă am reuși să ne calificăm în competiția pe echipe”, a explicat Samara.

Numit antrenor al lotului masculin, constănțeanulAndrei Filimon, în vârstă de 38 de ani, speră ca măcar unul dintre elevii săi să obțină calificarea la Rio de Janeiro, chiar dacă Adrian Crișan, Ovidiu Ionescu și Hunor Szocs vor începe traseul în grupele preliminare. Inițial, turneul de calificare era programat la Istanbul, în perioada 6-10 aprilie, dar a fost mutat din motive de securitate.

ELENA ZAHARIA, CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ LA CADETE

La finalul săptămânii trecute, la Câmpulung Muscel, a avut loc Campionatul Național de tenis de masă rezervat cadeților, competiție la care sportivii constănțeni de la pregătiți de Viorel Filimon și Lilina Sebe au avut o evoluție foarte bună. Astfel, Elena Zaharia (CS Farul) a câștigat titlul național în întrecerea individuală a fetelor, după ce a trecut în finală de Ioana Sângiorzan (CSM Bisitrița), cu 3-1. În aceeași probă, medalia de bronz i-a revenit unei alte constănțence, Andreea Grigore (CS Farul), învinsă în semifinale chiar de colega sa, Elena Zaharia, cu 3-0. Palmaresul delegației constănțene a fost completat de medalia de argint obținută la dublu mixt, unde Elena Zaharia a făcut pereche cu Eduard Ionescu (CSM Buzău), cei doi fiind învinși în finală de cuplul format din Ioana Sângiorzan (CSM Bisitrița) și Andrei Tomică (CS Pristavu Câmpulung), cu 3-0.

Citește și:

Premii pentru „mâna de aur“ a Constanței

România a ratat prezența în sferturile CM de tenis de masă

Samara a dus România în optimile CM de tenis de masă