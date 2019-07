Elon Musk dezvăluie tehnologia care ne poate „invada” gândurile

Elon Musk a dezvăluit o nouă afacere startup prin care doreşte să contruiască o „interfaţă compatibilă cu creierului uman”. Sub numele „NeuraLink”, afacerea a „ieşit din umbră” marţi seară, Musk dezvăluind astfel progresele făcute cu un dispozitiv implantabil, care, tehnic vorbind, are abilitatea de a ne citi gândurile, informează The Guardian.

Compania NeuraLink, creată special pentru a explora diversele modalitaţi de a conecta creierul uman cu o interfaţă computerizată, a aplicat pentru obţinerea permisiunii din partea autorităţilor regulatoare din Statele Unite pentru a începe testarea dispozitivelor pe oameni.

Sistemul a fost testat deja pe o maimuţă care a putut controla cu succes un computer cu propriul creier, subiect care a fost descris drept „sensibil” de către Musk. Chiar dacă se ştia faptul că NeuraLink îşi testează aparatele pe şobolani, Musk a dezvăluit într-o conferinţă de presă că, de asemenea, colaborează cu o echipă de cercetători de la Universitatea din California, pentru a desfăşura experimentele pe maimuţe.

„Este clar faptul că trebuie să vorbim şi despre testele pe maimuţe. Unul dintre cobai a putut controla un computer cu propriul creier. Vă spun doar aşa, ca să ştiţi”,a declarat Musk.

Totuşi, NeuraLink nu este singura compania care construieşte interfeţe neurologice. Bryan Johnson, un antreprenor din lumea tehnologiei, a dezvoltat şi el o companie similară, Kernel, care doreşte să „îmbunătăţească radical şi să extindă cunoaşterea umană”, scrie The Guardian.