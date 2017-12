Euro s-a apropiat de 3,32 lei

Euro s-a apreciat ieri pînă la 3,3197 lei/euro, de la 3,3136 lei/euro, cît era joi (0,18%), ca urmare a scăderii dobînzilor la depozitele interbancare, susţin dealerii. Piaţa schimburilor valutare s-a deschis la cotaţia de 3,3030 lei/euro, iar apoi leul s-a depreciat pînă la 3,3250 lei/euro, după care cursul a revenit la 3,3180-3,3200 lei/euro. Pe pieţele financiare internaţionale, dolarul a oscilat în prima parte a zilei între 1,3533 şi 1,3578 dolari/euro.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o depreciere a monedei naţionale cu 129 de lei vechi faţă de dolar (0,53%) de la 2,4351 lei/dolar, cît era joi, la 2,4480 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 12% pe an, faţă de 13,63% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 22,63% pe an de la 22,56% pe an, cît era joi. “Dobînzile de pe piaţa interbancară românească la depozitele pentru o zi (overnight) au scăzut pînă la jumătatea zilei la 7-15% pe an, ceea ce a atras şi deprecierea leului”, a explicat un dealer bancar.