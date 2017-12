Examenul auto va fi mult mai dificil! Iată ce probă nouă se introduce!

16:20:44 / 02 Noiembrie 2017

Examen auto

Dacă se doreste cu adevarat sa avem in trafic soferii responsabili, inițiatorul completării actului normativ in cauză, ar trebui să sa se fi gândit serios la introducerea unui test psihologic real, mult mai complex, nu cel de acum , o hartie plătită care sa completeze un dosar. In acest fel, nu vom mai avea posesori de permise auto, care , lucru dovedit in numeroase cazuri, nu stiu sa citească si sa scrie si , totusi au promovat examenul si sunt in trafic? Daca milițieni iresponsabili si corupti au contribuit din plin la trimiterea in trafic a sute de astfel de indivizi, nu acelasi lucru poate sa faca un psiholog . Nu este cazul sa explic de ce. Nu marirea amenzilor este cheia rezolvării problemelor din traficul rutier. Trimiterea in trafic doar al celor care inteleg reponsabilitatea conducerii unui autovehicul pe drumurile publice.