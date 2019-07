EXCLUSIV AUTO, Partener Oficial de Mobilitate ONE! Festival

Exclusiv Auto este partener de mobilitate ONE! Festival, cel mai mare festival al muzicii romanesti ce va avea loc timp de 4 weekend-uri consecutive in Piata Ovidiu. Peste 10 masini din portofoliul Exclusiv Auto vor fi puse la dispozitia organizatorilor pe toata perioada festivalului, astfel ca cele mai frumoase modele din brandurile Jaguar, Land Rover, Volvo, Subaru, Mitsubishi, Hyundai, SEAT, Skoda, Volkswagen Autovehicule de Ocazie, vor aduce artistii romani mai aproape de constanteni si nu numai.

“Participarea noastra ca parteneri de mobilitate la acest festival continua si in vara aceasta implicarea pe care o avem in proiecte mari din orasul Constanta, oras in care ne desfasuram o parte din activitate. Ne bucuram ca facem parte dintr-un proiect authentic romanesc si ca avem posibilitatea sa fim alaturi de constanteni, artisti romani si cele trei posturi de Radio organizatoare Kiss Fm, Magic Fm si Rock FM“, a declarat Camelia Ciciu, director Marketing&PR Exclusiv Auto.

ONE! Festival incepe de vineri, 26 iulie cu o serie de artisti legendari ai Romaniei, organizatorii pregatind suprize pentru fiecare weekend. Vinerile sunt rezervate celor care vor Magic Sunsets, sambetele sunt pentru Kiss Energy, iar duminicile se vor transforma în Rock Nights. O mare de oameni - o singură inima care bate pe același beat!

Despre Exclusiv Auto

Exclusiv Auto este dealer Jaguar, Land Rover, Volvo, Subaru, Mitsubishi, Hyundai, SEAT, Skoda, Volkswagen Autovehicule de Ocazie si Das Welt Auto din Constanta. Succesul solutiilor oferite de Exclusiv Auto consta in capacitatea de a oferi servicii integrate, gratie efortului comun al tuturor departamentelor din cadrul firmei. Datorita experientei dobandite in timp, putem oferi toate solutiile necesare clientilor nostri, gama larga de servicii ajutandu-ne sa putem actiona rapid si sa acoperim la nivel inalt toate solicitarile clientilor