EXCLUSIV! „Șase bărbați mi-au violat fata bolnavă, iar polițistul a bătut-o!“

„Felix Pănică, șeful de post din Poarta Albă, mi-a bătut fiica bolnavă psihic cu o bâtă, după ce a legat-o de o bancă din fața secției!". Aceasta este declarația terifiantă făcută de Alexandra Bucur, din Poarta Albă. Femeia mai spune că, în luna martie, fiica ei a fost răpită și violată de șase bărbați din localitate. Polițistul ar fi atacat-o apoi pentru că aceasta refuza să-și retragă plângerea penală formulată pe numele violatorilor, mai susține Alexandra Bucur. Șeful de post neagă toate acuzațiile! Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța a demarat o anchetă internă în acest caz.

Ziarul „Telegraf“ continuă ancheta în cazul femeii cu handicap din Poarta Albă care ar fi fost violată în grup de șase indivizi. În luna martie, victima, în vârstă de 36 de ani, a mărturisit că a fost răpită, bătută și forțată de șase bărbați care au abandonat-o apoi pe un câmp din Poarta Albă Nord, în plină noapte. Polițiștii care au început atunci să cheme suspecții la audieri riscă să devină ei cei care dau cu subsemnatul, în fața altor anchetatori. Mama victimei, Alexandra Bucur, spune că agenții ar fi încercat s-o convingă pe fata ei să renunțe la plângerea penală înaintată împotriva celor șase bărbați care au batjocorit-o. Iar acuzațiile devin din ce în ce mai grave! Femeia susține că șeful de post, Felix Pănică, a bătut-o cu o cruzime și o bestialitate de neînchipuit pe fata ei cu handicap.

A SPART GEAMUL BISERICII DE FURIE!

„Pe 3 iunie, după ce a spart un geam de la biserica din Galeșu, fata mea a fost luată de un polițist care lucrează tot la Poarta Albă. A fost luată cu tot cu obiectele pe care le-a furat din lăcaș și a fost dusă la Poliție. Trebuie să vă spun că a spart geamul bisericii deoarece simte că nu se mai face dreptate pentru ea. Și-a pierdut toată speranța! Trăiește cu această rușine a violului și a autorilor nepedepsiți. După ce a luat obiectele din lăcașul de cult, a plecat la drum. Era ora 20.00 când o mașină de poliție a oprit-o pe o șosea. În aceasta se afla polițistul Iulian. Agentul a dus-o la secție. Acolo, fata a predat obiectele luate din biserică. Apoi a fost chemat la secție Felix Pănică, șeful de post. Pănică a încătușat-o de banca din curtea Poliției, s-a dus la portbagaj, de unde a scos o bâtă și a bătut-o până a obosit", a declarat mama victimei. Aceasta spune că polițistul Felix Pănică este furios pe faptul că, de-a lungul timpului, fata ei ar fi refuzat să scrie după dictare declarațiile pe care le dădea la secție.

„După ce i-a scos cătușele, i-a spus să meargă acasă și să-mi spună mie că a căzut. Dar ea nu a putut să vină la mine pentru că îi era rușine. A luat trenul până la Medgidia și a stat acolo trei nopți în gară. Când și-a revenit puțin, s-a întors acasă. Apoi, după ce am scos certificatul medico-legal și după ce am dus-o la spital, am fost îndrumată de o doamnă avocat să merg la Inspectoratul de Poliție ca să depună plângere. Am fost și am vorbit și cu domnul comandant. Am explicat faptul că fata are probleme psihice și atunci când dă declarații este influențată de polițiști numai ca să scape făptuitorii. Doctorul psihiatru Carol Friedmann a eliberat un certificat prin care atestă faptul că are probleme mintale. Avocata a scris și o plângere penală îndreptată împotriva lui Felix Pănică. Această plângere a fost depusă la Parchetul Militar", a mai spus mama fetei violate.

PRESIUNI PENTRU ASCUNDEREA ADEVĂRULUI?

Încă din luna martie agenții ar fi reușit să convingă victima că trebuie să-și retragă plângerea, susține Alexandra Bucur. Mama fetei a decis să-și cheltuiască și ultimii bani de pâine pentru a angaja un avocat. Acesta a arătat procurorului de caz faptul că victima nu putea să-și retragă plângerea întrucât nu se află în deplinătatea facultăților mintale. La scurt timp, șeful de post ar fi atacat-o pe sărmana fată, mai spune Alexandra Bucur. „În aprilie, fata a plecat de acasă cu un card de-al meu. Atunci, însă, a prins-o tot Pănică. Acesta a încătușat-o și a bătut-o! O tot întreba: „Spune, spune de unde ai tu cardul?". Pentru că tot a fost abuzată de agenți, Elena a spart mașina poliției. Nu a mai putut să rabde ce i s-a întâmplat", a mai spus femeia. Polițistul Felix Pănică susține însă că toate acuzele care i se aduc sunt doar niște minciuni. Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța efectuează în acest moment verificări interne în acest caz, urmând a se lua măsurile legale care se impun.

