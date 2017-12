Exclusiv Telegraf! Minore, dispărute după ce au fost ademenite cu droguri?!

Două minore din Valu lui Traian au dispărut fără urmă vineri, în jurul orei 11.30. Ca în fiecare zi din timpul săptămânii, Raluca Moroșuc și Marinela Iov plecau împreună, din Valu lui Traian, pentru a ajunge la Școala „Viceamiral Ion Murgescu" din Valea Seacă. Fetele erau nevoite să meargă pe jos o jumătate de oră pentru a ajunge acolo. Tot pe jos se și întorceau. De data asta, însă, nu au mai revenit acasă. Duminică, mamele celor două au sunat la redacția ziarului „Telegraf“. Femeile cer cu disperare ca acest caz să fie mediatizat pentru a-și găsi fetele. „Au plecat și nu au mai venit. Îmi este frică, nici nu vreau să mă gândesc la ce s-ar fi putut întâmpla cu ele. Un om din localitate mi-a spus că le-a văzut vineri noapte în cimitir. Mi-a spus că mai erau cu cineva și consumau droguri și alcool. Raluca a mai dispărut și anul trecut. Am căutat-o prin toată Constanța și în cele din urmă, după patru zile, am găsit-o în Piața Chiliei. Era drogată și se afla alături de un băiat", ne-a declarat mama Ralucăi. Poliția a demarat o anchetă pentru a le descoperi pe cele două. Doar cazul Marinelei Iov a fost dat spre mediatizare. Însă mama acesteia spune că agenții din Valu lui Traian nu ar fi făcut tot ce le stă în putință pentru a o găsi. „Sunt supărată pentru că nu cred că fac tot ce trebuie ca să afle unde este Marinela. Nu înțeleg de ce le-a luat atât de mult să dea presei cazul", a spus mama acesteia. Părinții ne-au oferit și semnalmentele minorelor. Marinela are 14 ani, 1,60 metri înălțime, păr șaten lung și ochi căprui. Ultima oară când a fost văzută, aceasta purta o bluză mov, o vestă albă cu imprimeuri negre, avea pe cap o șapcă în două culori, roșu și negru, purta blugi albaștri și avea o pereche de teniși cu mai multe culori în picioare. Raluca are tot 14 ani, 1,60 m înălțime, ochi albaștri, păr lung și blond. Purta o șapcă în cap, un tricou negru, un hanorac bleumarin și o pereche de colanți roz cu dantelă. Fata era încălțată cu o pereche de teniși negri. Cine poate oferi detalii legate de cele două fete dispărute este rugat să sune de urgență la Poliție, la numărul de telefon 0241 611 364.

Citește și:

Minoră dispărută fără urmă