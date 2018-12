Factori care ne ajută să învățăm RAPID!

Procesul de memorare este direct proporțional cu intensitatea sau nevoința momentului. Uneori învățăm pentru că ne roagă sau ne obligă profesorul, alteori că vrem să reținem zile de naștere, alteori nume etc. În opinia psihologului Alexandru Pleșea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minții, memorarea este o acțiune mentală, emoțională și fizică. Astfel, avem capacitatea să ținem minte cifre și planuri cu mintea, trăiri și intensitate prin emoții, experiențe trupești prin creierul fizic.

“Fiecare eveniment din viața noastră este memorat de către una din aceste funcții: mentală, emoțională și trupească. Cel mai rapid se învață atunci când le pui pe toate în acțiune sau când se întâmplă să le folosești pe toate concomitent. De exemplu, dacă mergi la o gală / nuntă / eveniment și te regăsești cu prieteni (memorie emoțională), faci cunoștință cu oameni noi (mentală) și dansezi de rupi pantofii (acțiune fizică), atunci fii sigur că acel eveniment va rămâne viu în tine pentru mult timp de atunci încolo, și asta deoarece ți-ai folosit toate cele trei funcțiile”, explică psihologul Alexandru Pleșea.

În viață de zi cu zi, aceste 3 funcții nu memorează toate simultan, deoarece nu sunt folosite toate simultan. E necesară o anume voință și aducere aminte pentru a completa o funcție cu celelalte două.

“De exemplu, vrei să înveți pentru examenul auto, memorezi mental, mișcările fizice le știi, coordonezi bine picioarele, atenția și mâinile. În acest context, mintea emoțională nu este pusă în funcțiune; însă ea, e util de știut, reține cel mai repede, cel mai mult ca durată și cel mai profund. Mintea rațională nu-și aduce aminte ce a gândit acum 3 minute, însă o trăire sigur da. Examenul auto ar avea șanse să fie luat mai ușor, dacă omul se duce într-o stare care îi place. Se simte bine, are chef, are energie, are talent sau pune trăire când e la volan. Își mai poate imagina că va salva vieți dacă învață să conducă. O astfel de imaginație voluntară va genera în viitorul șofer o memorie nouă, care îl va apropia de obținerea permisului de conducere. Studiile arată că cei care au talent la cântat și cânta în timpul examenului auto, șansă de reușită este de 99%”, explică psihologul.

Mai mult decât atât, specialistul afirmă că un alt mod de învățare rapidă este șocul sau o cumpănă de viață. Un moment dificil, o boală, pierderea cuiva drag, o lipsa acută de bani sau mâncare, produc schimbări în om prin intensitatea evenimentului neplăcut.

“Astfel de schimbări au făcut din leneși - zmei, din proști - isteți, cei din urmă au devenit cei dintâi. Oamenii bogați reproduc o asemenea experiență pentru a se auto-motiva în continuu. Chiar dacă experiență a fost acum 30 de ani, ei încă o mai reproduc mental și emoțional, pentru a se pune în mișcare, pe sistem turbo, în orice business s-ar implica”, a spus psihologul Alexandru Pleșea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minții.