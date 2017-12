Falsificatori de acte, acuzaţi de înşelăciuni de miliarde de lei

Procurorii constănţeni au formulat, ieri, propunere de arestare pentru două persoane acuzate de fals material în înscrisuri oficiale, falsificarea instrumentelor oficiale, uz de fals şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Potrivit anchetatorilor, din iunie 2005 şi pînă în prezent, Amalia Opriţescu, de 32 de ani, şi Vasile Condurache, de 43 de ani, ambii din Constanţa, au prejudiciat mai multe societăţi comerciale şi bănci din Constanţa cu peste 15 miliarde de lei. Procurorii spun că cei doi au racolat, în această perioadă de timp, 96 de persoane, cărora le-au realizat cărţi de muncă, adeverinţe eliberate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, adeverinţe din care reieşea că aceştia erau angajaţi la firmele SC Fielect SRL, SC Virgo Lian SRL, SC Eurodan SRL, SC Elhartwas SRL şi SC Promoset SRL şi state de plată, toate falsificate. Cu ajutorul acestor falsuri, cele 96 de persoane, dar şi cei doi inculpaţi, s-au prezentat apoi la firme precum Altex şi Domo, de unde au cumpărat produse electrice şi electronice. De asemenea, folosindu-se de aceeaşi metodă, cei doi, au obţinut, prin interpuşii lor, şi credite de nevoi personale de la mai multe bănci din Constanţa, printre care Banc Post, BCR, filiala Basarabi, Banca TRansilvania, Romextera, Finans Bank, Credisson International, Raiffeisen Bank şi C.E.C.

Probe incontestabile

Cu ocazia percheziţiei efectuată la domiciliul Amaliei Opriţescu a fost descoperit un adevărat "laborator", unde se "fabricau" dosarele pentru obţinerea împrumuturilor: ştampile false ale ITM, Raiffaisen Bank şi Emporiki Bank, cît şi ale altor firme, două cărţi de identitate susceptibile a fi falsificate, cărţi de muncă şi adeverinţe falsificate, dar şi un adevărat "arsenal" de documente în alb, precum contracte individuale de muncă, adeverinţe de venit şi state de plată. Computerul, alături de scannerul, imprimanta şi actele descoperite au fost confiscate, urmînd să fie supuse unor expertize. Potrivit anchetatorilor, în timpul audierilor, atît Opriţescu, cît şi Condurache au refuzat să dea declaraţii cu privire la învinuirile care li se aduc. "Eu eram în vizită la Amalia, cînd au venit poliţiştii. Ne-au luat pe sus, nu am nicio vină. Eu am stat mai mult prin străinătate, cînd am venit în România mi-am deschis o afacere, la care sînt asociat cu Amalia Opriţescu, dar nu am făcut nimic din cele spuse de poliţişti", a declarat Vasile Condurache. Pe de altă parte, probele adunate de anchetatori dovedesc contrariul. Potrivit procurorilor, persoanele folosite ca interpuşi pentru obţinerea împrumuturilor sau pentru achiziţionarea bunurilor, au mărturisit în timpul audierilor, că atît banii cît şi produsele au ajuns la Opriţescu şi Condurache, ei primind pentru aceste servicii doar o mică parte din profit. Totodată, anchetatorii au interceptat mai multe convorbiri telefonice între Opriţescu şi Condurache din care reiese că aceştia au fost ajutaţi şi de angajaţii unor unităţi bancare. Pe de altă parte, potrivit procurorilor, cei doi sînt acuzaţi că, în calitate de administratori ai societăţii "Mex Construct Industry" SRL, au înşelat mai multe firme din Constanţa, Bucureşti şi Braşov. Anchetatorii spun că aceştia au cumpărat cereale, legume şi fructe, pentru care au plătit cu file C.E.C false. Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa au propus instanţei constănţene arestarea celor doi pe o perioadă de 29 de zile.