FC Farul înfruntă ultima clasată

În etapa a 16-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanţa va întâlni sâmbătă, 9 noiembrie, de la ora 11.00, pe teren propriu, ultima clasată, Pandurii Tg. Jiu. Un meci în care echipa constănţeană are doar varianta victoriei, pentru a nu pierde contactul cu echipele din apropierea podiumului.

„Jucăm la victorie, să continuăm rezultatele bune de acasă. Trebuie să tratăm meciul foarte serios, ca toate de până acum. Să nu ținem cont de clasament și sperăm să câștigăm meciul de mâine. Am trecut peste perioada grea cauzată de accidentare și vreau să-mi ajut cât se poate mai mult echipa. În acest sezon, campionatul este mult mai echilibrat și oricare echipă le poate încurca pe celelalte. Nu există favorite. Sezonul trecut am promovat cu Academica Clinceni, sper să obţin același lucru și cu FC Farul Constanţa. Este foarte important să fie spectatori cât mai mulţi în tribună, mâine. Ne motivează foarte mult acest lucru” - Mihailo Mitrov.

„Practic, în această ligă a doua nu cred că există vreo echipă care pornește ca şi favorită. Lucrurile sunt simple. Dacă te uiți la clasament, spui clar: echipa care are mai multe puncte este favorită. Dar, prin prisma condițiilor, a loturilor, a bugetelor, cam toate echipele sunt acolo, mai puțin UTA, Petrolul, Rapid. Dacă Rapid a jucat cu Snagov, cu stadionul plin de suporteri și a pierdut la Snagov, cred că meciul de mâine este la fel de greu precum cel disputat de Rapid cu Snagov. Sunt într-o formă slabă, să spun aşa, cei de la Pandurii. Au opt meciuri fără victorie, şase înfrângeri, două rezultate de egalitate. Dar au obținut rezultate de egalitate cu Gloria Buzău și ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu, iar acest lucru trebuie să ne dea de gândit, pentru că sunt două echipe care pe noi ne-au bătut. Trebuie să fim pregătiți de un meci foarte, foarte greu. Este, să spun aşa, meciul cel mai important din această parte de final de sezon. Trebuie să câștigăm, pentru că echipele din spate au mai puține meciuri, iar noi avem nevoie de puncte, să putem, atunci când nu vom juca, să rămânem tot acolo în față, Dacă nu facem acum puncte, vor veni și restanțele, plus că vom sta în etapa când trebuia să jucăm cu Daco Getica, atunci nu vom mai fi în față și vom avea probleme. Vom deveni dintr-o echipă din prima jumătate a clasamentului una de media clasamentului. Și nu este în regulă, pentru că am muncit foarte mult și ar fi păcat să dăm cu piciorul, tocmai acum, acasă, într-un moment atât de important. Dacă ne afară am fi adus cinci sau şase puncte mai mult eram pe locul unu sau doi” - Ianis Zicu, antrenor FC Farul.

Programul celorlalte jocuri - vineri, ora 17.30: Turris Oltul Turnu Măgurele - Ripensia Timişoara; sâmbătă, ora 11.00: Concordia Chiajna - Sportul Snagov, CSM Reşiţa - Petrolul Ploieşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Dunărea Călăraşi, SCM Gloria Buzău - Metaloglobus Bucureşti, ora 14.00: ASU Poli Timişoara - FK Csikszereda, ora 15.00: FC Argeş - UTA Arad (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, ora 12.00: Rapid - Universitatea Cluj (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport). CS Mioveni stă în această rundă.

Clasament: 1. Mioveni 30p, 15 jocuri (golaveraj: 27-10), 2. UTA 27p, 12j (28-9), 3. Petrolul 24p, 13j (13-11), 4. Turnu Măgurele 23p, 13j (22-12), 5. FC FARUL 22p, 15j (15-14), 6. Rapid 21p, 13j (16-13), 7. FC Argeş 21p, 14j (20-20), 8. Viitorul Pandurii 21p, 14j (17-17), 9. Buzău 20p, 14j (21-15), 10. Metaloglobus 20p, 14j (15-11), 11. ASU Poli 17p, 14j (13-9), 12. U. Cluj 17p, 14j (19-16), 13. Ripensia 17p, 14j (14-20), 14. Călărași 16p, 13j (16-18), 15. Csikszereda 16p, 14j (12-17), 16. Chiajna 16p, 13j (11-17), 17. Reșița 15p, 14j (19-25), 18. Snagov 8p, 14j (11-34), 19. Pandurii 7p, 15j (9-30).