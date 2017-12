FC Farul merge la Ovidiu pentru trei puncte

Întâlnirea cu liderul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, Viitorul Constanţa, programată sâmbătă, de la ora 13.30 (în direct la Digi Sport 2), pe stadionul din Ovidiu, în etapa a 17-a, nu-i sperie pe jucătorii Farului, care vor aborda jocul cu gândul la victorie.

„Pentru mine, dar şi pentru echipă, este mai mult decât un derby, este o finală. Am trecut cu bine de prima şi mai avem 14 până la finalul campionatului. Sper să obţinem un rezultat pozitiv, chiar dacă nu ne va fi uşor, pentru că întâlnim liderul Seriei 1. Viitorul nu a pierdut niciun meci pe teren propriu în acest sezon şi a făcut doar un egal acasă, cu Gloria Buzău. I-am văzut pe viu la Galaţi, ne-am format o idee despre joc şi sper să profităm de slăbiciunile lor. Am pregătit meciul la victorie, mi-am motivat jucătorii şi vreau să arate pe teren spiritul de sacrificiu pe care am căutat să-l insuflu la echipă de la venirea mea. Va fi o luptă crâncenă, iar cine va greşi mai puţin va câştiga”, a declarat antrenorul principal al Farului, Viorel Tănase, care a pregătit deja tactică pentru jocul de sâmbătă: „Viitorul are jucători cu experienţă, Dică şi Cristocea, care au jucat la nivel înalt, dar şi tineri de perspectivă. Voi lua măsurile necesare să-i blochez”.

În cazul unui succes la Ovidiu, Farul va intra în lupta pentru primul loc în Seria 1, mărindu-şi considerabil şansele de a promova. „Echipele din faţa noastră încep să aibă trepidaţii. Mi-aş dori să luăm cele trei puncte, pentru că doar aşa putem fi mai aproape de promovare”, a spus Tănase, care s-a ferit să comenteze tensiunea creată între cele două cluburi înaintea jocului: „Eu sunt antrenor şi trebuie să antrenez, iar jucătorii trebuie să joace. Restul discuţiilor sunt de ordin organizatoric şi nu ne privesc pe noi. Fotbalul este un spectacol, ne-am fi dorit să fie cât mai multă lume la stadion, dar dacă nu s-a ajuns la o înţelegere, asta este”.

MIZA PE PĂTULEA. Farul mizează în ofensivă pe forma bună a golgeterului Adrian Pătulea, care şi-a trecut în cont opt reuşite în acest sezon. „Rezultatele din tur ne arată că Viitorul are o apărare bună, dar am văzut şi slăbiciuni. În defensivă, se bazează pe posesie şi pe densitate, însă acest stil de joc poate fi contracarat. Meseria mea de atacant mă obligă să fiu în faţa porţii şi să încerc să marchez, dar evoluţia mea poate contribui la întreg jocul echipei, nu doar la partea ofensivă” a spus Pătulea. Meciul de sâmbătă ar putea reprezenta şi debutul lui Sorin Paraschiv în liga secundă, fostul mijlocaş al Stelei urmând să se dueleze cu foştii săi colegi, Nicolae Dică şi Vasilică Cristocea. „Va fi un meci interesant, pentru că este un derby local în care se întâlnesc două echipe cu pretenţii la promovare. Va fi ceva anormal să joc împotriva lui Dică şi Cristocea, dar aşa se întâmplă în fotbal. Trebuie să fim atenţi, pentru că Dică este un jucător imprevizibil, care poate face oricând diferenţa. Şi el, şi Cristocea, pot fi decisivi în jocul de sâmbătă”, a completat Paraschiv. Jucătorii Farului nu vor fi susţinuţi pe stadion de galerie, care a anunţat, prin voce lui Sorin Mihăilescu, că nu va fi prezentă la meci. „Nu pot împărţi 100 de bilete la 300 de suporteri, astfel că am decis să nu mergem la Ovidiu”, a spus Mihăilescu.