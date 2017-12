FC Farul negociază cu jucători experimentați

Aflată într-o situație delicată din cauza problemelor financiare, FC Farul este neașteptat de activă pe piața transferurilor, încercând să aducă la Constanța jucători experimentați și cu o carte de vizită impresionantă. În fruntea listei se află Vasilică Cristocea, mijlocașul în vârstă de aproape 35 de ani crescut de gruparea de pe litoral, care a evoluat la Farul timp de șapte sezoane, în perioada 1999-2006, dar și în ediția de campionat 2009-2010. Liber de contract după ce s-a depărțit de Universitatea Cluj, Cristocea își dorește să revină la Constanța și a purtat deja o serie de negocieri cu oficialii Farului. O altă surpriză ar putea fi achiziționarea lui Epaminonda Nicu, un fundaș în vârstă de aproape 36 de ani, care a evoluat și la Callatis Mangalia, în urmă cu mulți ani, și care are în palmares un titlu de campion al României cu Unirea Urziceni, evoluând în Liga Campionilor. Acesta a jucat în ultimii doi ani pentru ACS Berceni, dar poate veni liber de contract, ținând cont că gruparea ilfoveană se află în pragul falimentului. Celor doi ar putea să li se alăture în scurt timp un alt veteran, Sorin Chițu, atacantul în vârstă de 35 de ani care a mai jucat pentru FC Farul în sezonul 2012-2013. În plus, conducerea clubului încearcă să-l convingă și pe Mario Enciu, golgheterul echipei în campionatul trecut, să parafeze un nou acord.

PĂTRAȘCU A SEMNAT UN NOU CONTRACT

Singura certitudine o reprezintă Florin Pătrașcu, fundașul în vârstă de 29 de ani semnând deja un contract pe șase luni, cu drept de prelungire pentru încă șase luni. Căpitanul Farului din returul sezonului trecut s-a antrenat, ieri, sub comanda lui Constantin Gache și este încrezător în formarea unei echipe competitive. „Am avut o discuție cu Giani Nedelcu și mi-a oferit garanții financiare pentru un nou contract, astfel că am decis să renunț la restanțele din sezonul trecut. Am ales cu sufletul, pentru că mi-am dorit să vin acasă. Știu că mai sunt discuții și cu alți jucători experimentați, iar dacă se concretizează, putem forma o echipă bună, care să se lupte pentru locurile fruntașe. Sper să ni se alăture și autoritățile județene, astfel încât să nu mai fie probleme de altă natură și să facem un campionat bun”, a spus Pătrașcu.