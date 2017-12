FC Farul ţinteşte în continuare play-off-ul

Cu 15 puncte adunate în turul sezonului regulat al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa ocupă locul 7 în clasamentul Seriei 1, cu şanse reale la calificarea în play-off. „Suntem în luptă cu Gloria Buzău pentru ultimul loc în play-off, fiind la egalitate de puncte, dar buzoienii au un golaveraj mai bun decât noi. Cred că am fi meritat mai multe puncte în prima parte a sezonului regulat. Nu vorbesc de partidele în care am jucat slab, deşi eram favoriţi, ci de cele în care am dominat şi am avut mai multe ocazii. Cu Unirea Tărlungeni am ratat o lovitură de pedeapsă pe final şi am pierdut două puncte. Cu CF Brăila am irosit cinci mari ocazii, în timp ce adversarii au tras un singur şut la poartă şi ne-au învins, cu Rapid Bucureşti am primit gol în prelungiri şi am scăpat printre degete un punct, iar cu ACS Berceni ne-am creat două ocazii uriaşe pe final. Cu mai multă concentrare, am fi avut cu şase-şapte puncte mai mult şi am fi fost mult mai sus în clasament. Din păcate, degeaba îţi creezi situaţii dacă nu reuşeşti să marchezi. Suntem pe penultimul loc ca număr de goluri înscrise în Seria 1, cu doar opt reuşite. Suferim pentru că ne lipseşte al doilea atacant, un vârf de valoare care să-l ajute pe Silvăşan. Cei doi, Igiroşanu şi Butoi, sunt foarte tineri şi mai au nevoie de timp”, a spus antrenorul Ion Răuţă. Tehnicianul Farului a explicat de ce l-a preferat între buturi în ultimele jocuri pe Vlad Neagu, deşi a început campionatul cu veteranul George Curcă în postura de titular. „Am primit opt goluri în trei partide şi m-am gândit că trebuie să facem ceva. De aceea l-am titularizat pe Neagu, care a contribuit din plin la rezultatele înregistrate de Farul pe finalul campionatului trecut. Nu cred că am făcut o alegere greşită, ţinând cont că nu am primit gol în ultimele trei jocuri. Asta nu înseamnă că l-am trecut pe George Curcă pe linie moartă, pentru că este un portar de valoare, cu multă experienţă, care ne poate ajunge în orice moment”, a adăugat Răuţă. Pentru constănţeni urmează o partidă extrem de importantă, sâmbătă, în prima etapă a returului, când vor întâlni pe teren propriu principala contracandidată în lupta pentru un loc în play-off, Gloria Buzău. „Ne aşteaptă un meci decisiv sâmbătă, cu Gloria Buzău, în care nu avem decât varianta victoriei. Din păcate, ne vor lipsi doi oameni de bază, Bumbac şi Silvăşan, ambii suspendaţi din cauza cumulului de cartonaşe galbene”, a declarat Răuţă.