FC Farul va întâlni ultima clasată

FC Farul Constanţa va juca pe teren propriu, sâmbătă, 5 octombrie, de la ora 11.00, cu ocupanta ultimului loc în clasament, Sportul Snagov, în etapa a 10-a a Ligii a 2-a la fotbal. Un joc în care echipa pregătită de Ianis Zicu şi Daniel Florea porneşte cu prima şansă, dar este avertizată după ce Snagovul a obţinut un punct la Ploieşti.

„Un meci dificil. I-au încurcat pe Petrolul. Este obligatoriu să câştigăm. Cu o atitudine bună cred că putem câştiga cele trei puncte. Uşor, uşor, cred că am devenit o echipă. Cred că avem o echipă puternică, mult mai bună decât locul ocupat acum în clasament” - Răzvan Greu, jucător FC Farul.

„O partidă foarte grea. Întâlnim o echipă care a schimbat foarte mulţi jucători. În condiţiile actuale vreau să câştig meciul, chiar dacă jocul nu ar fi aşa de bun. Adversarii nu mai sunt echipa de la începutul campionatului. Dacă vom trata jocul neserios, putem avea probleme. Ei nu au nimic de pierdut. Prefer să câştig meciul, chiar dacă primim gol. Este o victorie pe care trebuie să o obţinem cu orice preţ” - Ianis Zicu, antrenor FC Farul.

Programul celorlalte meciuri - sâmbătă, 5 octombrie, ora 11.00: CS Mioveni - FK Csikszereda, Daco-Getica Bucureşti - Dunărea Călăraşi, Concordia Chiajna - Metaloglobus Bucureşti, CSM Reşiţa - Viitorul Pandurii Tg. Jiu, ora 12.00: Pandurii Tg. Jiu - Petrolul Ploieşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 14.00: ASU Politehnica Timişoara - Campionii FC Argeş; duminică, 6 octombrie, ora 13.00: U. Cluj - Ripensia Timişoara (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); marţi, 8 octombrie, ora 19.30: Turris Oltul Turnu Măgurele - SCM Gloria Buzău (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport). Partida Rapid - UTA Arad a fost amânată.

Clasament Liga a 2-a: 1. Turnu Măgurele 22p (golaveraj: 20-5), 2. UTA 19p (26-5), 3. Buzău 19p (18-7), 4. Mioveni 17p (11-5), 5. Rapid 17p (13-9), 6. FC Argeş 16p (13-10), 7. Metaloglobus 13p (14-10), 8. Reșița 12p (11-9), 9. FC FARUL 12p (6-6), 10. Chiajna 12p (8-11), 11. Petrolul 12p (7-10), 12. Ripensia 11p (11-13), 13. Viitorul Pandurii 11p (7-12), 14. U. Cluj 10p (11-8), 15. ASU Poli 9p (7-6), 16. Csikszereda 9p (8-10), 17. Călărași 9p (10-13), 18. Daco-Getica 6p (4-19), 19. Pandurii 5p (5-19), 20. Snagov 1p (3-26).