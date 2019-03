FC Viitorul a dat lovitura pe Arena Naţională

După o lungă aşteptare, FC Viitorul şi-a trecut în palmares prima victorie în deplasare într-un meci cu FCSB disputat pe Arena Naţională din Bucureşti. Luni seară, în ultima confruntare din prima etapă a play-off-ului Ligii 1 Betano la fotbal, Viitorul lui Gică Hagi a învins-o pe FCSB, cu scorul de 2-1, după o partidă cu multe ocazii de gol, acest succes aducând în contul formaţiei constănţene trei puncte care îi permit să urce pe locul 4 în clasament şi să se apropie de podium.

Portarul Valentin Cojocaru a avut o primă intervenţie salvatoare în minutul 2, la lovitura liberă executată de Florinel Coman, după care Andreias Calcan a deschis scorul în minutul 15, cu un şut necruţător din interiorul careului. Denis Drăguş a fost aproape de 2-0 în minutul 19, însă Bălgrădean a respins in extremis, tot atacantul Viitorului trimiţând mingea pe lângă poartă în minutul 37. Florinel Coman a reuşit egalarea în minutul 40, profitând de ieşirea greşită a lui Cojocaru, iar în minutul 43 atacantul plecat de la Viitorul a trimis mingea în bara laterală, din lovitură liberă. 1-1 la pauză şi de la cabine a ieşit o formaţie total schimbată a FCSB-ului, care în primele cinci minute ale reprizei secunde a ratat două ocazii de gol, portarul Cojocaru intervenind salvator. În minutul 51, pe contraatac, tot după o pasă a lui Ianis Hagi, De Nooijer şi Drăguş au irosit, în aceeaşi fază, şansa golului al doilea. Şi a venit lovitura de la 11 metri obţinută de Houri, după o lansare perfectă a lui Ianis Hagi, iar căpitanul Viitorului a fructificat cu sânge rece de la punctul cu var. Gnohere a a ratat egalarea în minutul 88, trimiţând pe lângă poartă, din marginea careului mic, iar Cojocaru a mai intervenit o dată salvator, în primul minut al prelungirilor, la mingea trimisă spre poartă de atacantul echipei bucureştene.

Rezultat final: FCSB - FC Viitorul 1-2 (Fl. Coman 40 / Calcan 15, I. Hagi 65-pen.).

„Sunt fericit. Am avut şansă. După gol am început să jucăm individual. Au avut mult mai multe ocazii. Fericirea e mare. Deja ne gândim la meciul cu CFR. Dacă vom câştiga o să mergem să ne distrăm, o să mergem să facem iar o petrecere. Am venit şi am arătat că avem talent. Nu avem încă puterea şi bugetul să spunem că ne batem să devenim campioni. Suntem imprevizibili. Noi muncim în fiecare zi să câştigăm. Muncim, producem. Treizeci şi opt de jucători am promovat. E datoria mea să întorc fotbalului totul”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului, la conferinţa de presă.

Au evoluat următoarele formaţii - FCSB (antrenor Mihai Teja): Bălgrădean - R. Benzar, I. Cristea, Bălașa, Junior Morais - L. Filip (cpt.), Dr. Nedelcu (46 Fl. Matei) - Moruțan (75 Rusescu), Fl. Tănase, Fl. Coman - Hora (66 Gnohere); Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): V. Cojocaru - Mladen (35 R. Boboc), Țîru, Ghiță, De Nooijer - Houri, T. Băluță, Vînă - I. Hagi (cpt.), Drăguș (56 Rivaldinho), Calcan 62 Artean). Cartonașe galbene: Bălașa, L. Filip, R. Benzar, Fl. Coman / Mladen, Artean, Vînă. Au arbitrat: Radu Petrescu (București) - Alexandru Cerei (Cluj) și Ciprian Danșa (Satu Mare).

În etapa viitoare, a doua din play-off, FC Viitorul va întâlni, pe teren propriu, sâmbătă, 16 martie, de la ora 20.30, pe CFR Cluj.

Clasament play-off: 1. CFR 30p (golaveraj: 3-1), 2. Craiova 26p (1-0), 3. FCSB 25p (1-2), 4. VIITORUL 22p (2-1), 5. Astra 21p (0-1), 6. Sepsi 19p (1-3).

Tot luni s-a disputat şi ultimul meci al primei etape din play-out: FC Botoşani - Concordia Chiajna 0-0.

Clasament play-out: 7-8. Dinamo şi Gaz Metan 19p (golaveraj: 2-0), 9. FC Botoşani 19p (0-0), 10. Poli Iaşi 17p (0-2), 11. Hermannstadt 16p (0-2), 12. Voluntari 14p (2-0), 13. Dunărea 12p (0-2), 14. Chiajna 10p (0-0).