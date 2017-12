FC Viitorul pregătește intens revenirea la Ovidiu

11:02:33 / 11 Mai 2015

minte ingusta

nepoate se vede ca ai inceput sa mergi la meciuri de 1 sau 2 ani...esti ingust si esti unul din aia care tine doar cu o echipa care merge bine....eu zic sa il stergem si pe hagi din istoria Farului si pe peniu si pe ceilalti tradatori....cand nu a mai fost bosanceanu de ce nu au aparut ei si a aparut cosmarul asta de giani...poate ai observat ca pe toti astia care au tradat echipa care i au facut sa insemne ce au insemnat in fotbalul ramanesc i am notat cum merita acum cu litere mici...toti care va dati fosti faristi ramaneti la rubrica fosti dar nu faristi!nu ati inteles niciodata ca daca tii cu o echipa nu tii numai la bine ci ca si in viata la rau se vede dragostea si mai ales ajutorul pt echipa...deci farul nu are nevoie de falsi... peste 1 an cand viitorul nu va mai reprezenta nimic iar veti schimba echipa...somn usor tuturor tradatorilor si falsilor...farul nu are nevoie de astfel de specimene...poate fcsb are nevoie...si apropo cine crezi tu ca se va duce la groapa de gunoi sa vada o echipa de...groapa de gunoi de ovidiu...chiar daca vom ramane 5 sau 6 suporteri vom ramane cei ce am iubit si vom iubi farul si culorile alb albastre...apropo nu toti cei care iubim farul suntem aserviti pustilor din galerie...avem o varsta si un respect neconditionat pt aceste culori si pt acest club..apropo hai sa salvam farul,sa scapam clubul de giani,dar oare cine poate prelua acest club de traditie...si nu uitati FARUL PANA LA MOARTE SI LA BINE SI LA GREU!