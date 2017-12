FC Viitorul şi-a reluat pregătirile la Constanţa

După două stagii de pregătire în Antalya, FC Viitorul Constanţa şi-a reluat, ieri, antrenamentele la baza sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, unde va pregăti ultimele detalii înaintea returului. Tot ieri a fost organizată, la Ovidiu, o conferinţă de presă în cadrul căreia antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel, s-a referit la perioada petrecută în Turcia, dar şi la cea care va urma.

„Au fost două cantonamente reuşite. În această perioadă antrenamentele sunt mai dure, dar, din fericire, toţi jucătorii au răspuns bine şi sunt foarte mulţumit. Am avut şi adversari foarte buni de pregătire care ne-au arătat unde suntem şi ce mai trebuie făcut. Am mare încredere în lotul de jucători care s-a îmbunătăţit numeric şi valoric în această iarnă, iar returul ne poate aduce promovarea dorită. Trebuie să muncim în continuare, să fim atenţi, concentraţi asupra a ceea ce vom face. Nu trebuie să ne intereseaze celelalte formaţii“, a declarat Anghel. Deşi este cel mai experimentat jucător, Nicolae Dică nu consideră că va fi supus unei presiuni suplimentare. „Important este ca echipa să joace. Nu este important un singur jucător. Am venit la Viitorul pentru că mi s-a prezentat un proiect deosebit, iar echipa a făcut progrese mari în doar trei ani de activitate. Viitorul nu îşi propune doar să promoveze. Îşi doreşte să facă performanţă şi în Liga 1. Îmi doresc să mai joc încă trei ani şi poate mă voi retrage de aici. Cine ştie...“, a afirmat “Dicanio“. La conferinţa de presă a fost prezent şi mijlocaşul defensiv Alexandru Iacob, acesta fiind de părere că lupta pentru titularizare va fi benefică echipei. „Onicaş şi Benzar sunt doi jucători foarte buni, iar concurenţa nu ne poate face decât bine, atât nouă cât şi echipei. M-am integrat bine la Viitorul pentru că îi cunoşteam pe mulţi dintre jucători“, a precizat şi Iacob. La primul antrenament de la revenirea la Constanţa s-au aflat toţi jucătorii prezenţi şi în Antalya, mai puţin Nicolae Dică, care este accidentat. Sâmbătă, de la ora 11.00, la Baia, FC Viitorul va disputa ultimul meci de verificare înaintea returului, în compania formaţiei locale Eolica, din Liga a III-a.