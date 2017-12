FC Viitorul U-19 vrea să-și continue parcursul european

Marți, de la ora 16.00, pe terenul Centrului de Antrenament și Formare Sportivă al clubului FC Porto, din Vila Nova de Gaia, este programată una dintre optimile de finală din UEFA Youth League. Formația gazdă, FC Porto, va primi vizita campioanei României la nivel de juniori mari, FC Viitorul, care a câștigat Liga Elitelor 2015-2016. Pentru tinerii fotbaliști constănțeni, va fi al șaselea meci disputat în această ediție a Ligii Campionilor pentru tineret. FC Viitorul U-19 a eliminat până acum campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol, după 4-1 și 1-0, campioana Elveției, FC Zurich, după 5-0 și 0-2, ambele tururi pe traseul campioanelor naționale, și echipa daneză FC Copenhaga, scor 4-2, în manșa unică din play-off disputată la Ovidiu acum două săptămâni.

„Este un meci greu, în deplasare, contra unui adversar foarte puternic. Este nevoie să avem personalitate în joc, pentru că altfel putem păți ca la Giurgiu (n.r. - în meciul de Liga 1 cu Astra, de duminică seară). Astfel de meciuri trebuie să arăți că știi să le joci. Întâlnim o echipă din Portugalia, țară care este campioana europeană la nivel de seniori. FC Porto este un club care formează mulți tineri, are o academie foarte bună, are jucători tehnici, de valoare, însă eu am încredere în echipa mea. Chiar dacă vom juca în deplasare, trebuie să ne impunem jocul nostru, altfel vom pierde această partidă. În meciul cu FC Copenhaga am arătat că știm să jucăm fotbal, dar trebuie să jucăm fotbal și la Porto”, a declarat Gheorghe Hagi, care a însoțit echipa FC Viitorul U-19 în Portugalia.

FC Porto s-a calificat direct în optimile de finală, pentru că a încheiat pe primul loc grupa Youth League din care au mai făcut parte FC Copenhaga (echipa eliminată de FC Viitorul în play-off), FC Bruges și Leicester City. Învingătoarea disputei FC Porto - FC Viitorul va evolua în sferturi cu FC Barcelona sau Borussia Dortmund, echipă care va fi gazda întâlnirii din 7 sau 8 martie 2017.

FC Viitorul a efectuat luni deplasarea la Porto, iar din lot fac parte inclusiv cei trei jucători aflați pe foaia de joc a partidei cu Astra Giurgiu, Florinel Coman, Doru Dumitrescu și Carlo Casap. Singurul jucător indisponibil este mijlocașul Andreas Iani, în continuare accidentat. Iată și formația probabilă a constănțenilor (antrenor Nicolae Roșca): Tordai - Căpușă, T. Băluță, Ghiță, Kilyen - A. Ciobanu, D. Dumitrescu, Casap - Cicâldău, Fl. Coman, Mățan (Cr. Ene).

Întâlnirea va fi arbitrată de o brigadă din Scoția, alcătuită din Kevin Clancy (la centru), Jordan Stokoe și Calum Spence. În cazul în care partida se va încheia la egalitate, se vor executa direct lovituri de departajare pentru desemnarea formației calificate mai departe.

Programul complet al partidelor din faza optimilor de finală (21/22 februarie 2017):

meciul 8: FC Porto - FC VIITORUL (marți, ora 16.00)

meciul 2: Atletico Madrid - FC Sevilla (marți, ora 17.00)

meciul 4: Ajax Amsterdam - Dinamo Kiev (marți, ora 19.00)

meciul 6: FC Salzburg - Paris Saint-Germain (marți, ora 19.00)

meciul 7: PSV Eindhoven - Benfica Lisabona (marți, ora 19.00)

meciul 1: ȚSKA Moscova - Rosenborg Trondheim (miercuri, ora 13.00)

meciul 5: AS Monaco - Real Madrid (miercuri, ora 17.00)

meciul 3: FC Barcelona - Borussia Dortmund (miercuri, ora 19.00)

Programul sferturilor de finală (7/8 martie 2017):

Sfertul 1: învingătoarea meciului 5 - învingătoarea meciului 4

Sfertul 2: învingătoarea meciului 1 - învingătoarea meciului 7

Sfertul 3: învingătoarea meciului 3 - învingătoarea meciului 8

Sfertul 4: învingătoarea meciului 6 - învingătoarea meciului 2

Programul semifinalelor (21 aprilie 2017):

învingătoarea sfertului 1 - învingătoarea sfertului 2

învingătoarea sfertului 3 - învingătoarea sfertului 4

Învingătoarele din sferturi vor juca semifinalele și finala competiției, programate pe teren neutru, la Nyon (Elveția), pe Colovray Stadium, în perioada 21-24 aprilie 2017.

