FC Viitorul vinde abonamente la peluză

Revenirea pe litoral a echipei pregătite de Gică Hagi a creat o adevărată emulație printre fanii fotbalului din Constanța și Ovidiu, care au luat cu asalt cocheta arenă centrală din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” la primul meci din actualul sezon al Ligii 1, disputat săptămâna trecută, cu CFR Cluj, scor 2-2. Peste 4.000 de suporteri au asistat la meci, iar dintre aceștia, aproape 1.000 și-au cumpărat abonamente pentru întregul sezon. Datorită acestei afluențe mari a publicului, FC Viitorul a decis să emită abonamente și la Peluza I, cea construită în această vară, lângă tabela de marcaj, prețul fiind de 75 de lei. Inițial, au fost scoase la vânzare abonamente la Tribuna 0 (800 lei), Tribuna I (300 lei) și Tribuna a II-a (200 lei), acestea putând fi achiziționate de la sediul clubului sau la numărul de telefon 0733.735.115. Posesorii de abonamente au asigurată intrarea la meciurile din Liga 1, Cupa Ligii, Cupa României și Youth League (Liga Campionilor pentru tineret U19).

PLEACĂ SÂMBĂTĂ LA BOTOȘANI

După ce a debutat cu un egal în acest campionat, FC Viitorul speră să obțină primul succes din actualul sezon în fieful celor de la FC Botoșani, în partida programată luni seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), în etapa a 2-a a Ligii 1. Constănțenii vor să profite de problemele de lot ale gazdelor, dar și de oboseala acumulată de elevii lui Leo Grozavu, care au evoluat, joi seară, la Varșovia, în UEFA Europa League. În aceste condiții, gruparea de pe litoral va pleca spre Botoșani încă de sâmbătă după-amiază, după ce va efectua un ultim antrenament la baza sportivă proprie, urmând să facă o escală de o noapte la Bacău. Elevii lui Hagi vor susține duminică dimineață o ședință de pregătire în orașul lui Bacovia, iar în cursul serii vor ajunge la Botoșani. Din lotul deplasat nu va face parte fundașul Bogdan Țâru, în timp ce mijlocașul Aurelian Chițu este incert. Revenit în această vară la FC Viitorul, Aurelian Chițu a ratat partida cu CFR Cluj, după ce a suferit o accidentare în pregătiri, și s-a întors la antrenamente în regim normal abia de trei zile.

Programul meciurilor din etapa a 2-a - sâmbătă: Petrolul Ploieşti - FC Voluntari (ora 18.30), Pandurii Tg. Jiu - FC Steaua București (ora 21.00); duminică: CFR Cluj - ACS Poli Timişoara (ora 18.30), Astra Giurgiu - ASA Tg. Mureş (ora 21.00); luni: FC Botoşani - FC Viitorul (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida Pandurii - Steaua, și de Antena 1. Întâlnirile Concordia Chiajna - CSMS Iaşi 0-1 (L. Bole 6) și Dinamo București - CS U. Craiova 1-0 (D. Rotariu 86) s-au disputat vineri seară.