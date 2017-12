FCSB a revenit pe primul loc

08:03:09 / 07 Aprilie 2017

Ironiile fcsb-iste

Dupa rezultatele de ieri,favorabile FCSB,patronul acestei echipe,a continuat cu ironii ieftine in fata camerelor TV. Chiar daca deocamdata doar i-a egalat la puncte pe pustii ghinionisti de la Viitorul patronul respectiv canta deja de bucuria victoriei finale si rastalmaceste,in stilul caracteristic de cartier,adevarul. Incearca sa transforme in victorie refuzul lui Deac de a veni la FCSB(si nu a fost singurul care l-a refuzat in ultimii ani ex Budescu,Maxim sau Sepsi) Arunca fumigene asupra viitorului juridic al FCSB si-l ironizeaza pe "Talpanica" adica pe juristul care l-a invins,pana acum,in 11 procese deposedandu-l de dreptul de a fi patron al echipei Steaua Chiar daca "Talpanica" si-a depasit drepturile militare in comunicare si nu a respectat ierarhiile gradelor si functiilor fapt pentru care a fost sanctionat de club el n-ar fi facut nimic daca n-ar fi avut dreptate si acceptul ministerului. Clubul Steaua este un bun national si trecerea echipei la "civilie" s-a facut,clar,ocolindu-se legile asa ca nimeni nu poate ocoli tavalugul "Talpanica"