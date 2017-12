Femeie arestată pentru că ar fi atentat la viața lui Stephen Hawking

O femeie a fost arestată sub suspiciunea de a fi vrut să îi ia viața lui Stephen Hawking, după ce a postat amenințări pe această temă în social media, informează DigitalSpy.com. Vineri, 1 iulie, poliția spaniolă a arestat o femeie, în apropiere de locul unde se desfășoară conferința Starmus din Tenerife, la care se află Hawking. Femeia a fost reținută sub suspiciunea că pregătește un atentat la viața fizicianului. Suspecta s-a apărat și a pretins că a făcut amenințările cu moartea doar într-o discuție pe social media, fără a avea de gând să acționeze, a anunțat poliția spaniolă. Normele de aplicare a legilor locale arată că femeia ar putea fi internată sub prezumția că ar suferi de boli mintale.

Pe Twitter circulă o fotografie de la conferința Starmus 2016, în care Stephen Hawking apare vorbind despre una dintre cărțile sale, care a inspirat o generație. Hawking este în prezent la celebrarea anuală Starmus, în Tenerife, împreună cu alte figuri notabile din lumea științei, precum profesorul Brian Cox sau Richard Dawkins. Celebrul fizician a vorbit participanților despre contribuția sa inovatoare din 1988, cartea ”A Brief History of Time” (O scurtă istorie a timpului).