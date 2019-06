Final de drum pentru SSC Farul?

Ce se va întâmpla cu echipa înfiinţată de suporterii constănţeni, SSC Farul Constanţa, este greu de prevăzut. Preluată în toamna anului trecut de către Ciprian Marica, formaţia constănţeană s-a salvat de la retrogradare, însă jucătorii şi staff-ul tehnic au fost anunţati că pot părăsi echipa, în condiţiile în care problemele financiare existente la club fac aproape imposibilă continuarea activităţii în sezonul viitor.

Ciprian Marica, principalul investitor, aşteaptă acum întâlnirea de săptămâna viitoare cu primarul Decebal Făgădău, sperând ca susţinerea financiară promisă să se materializeze, pentru a salva clubul de la desfiinţare.

Pentru a explica situaţia actuală de la SSC Farul, Ciprian Marica a postat pe Facebook următorele informaţii:

„A trecut aproape un an de zile de când am preluat FC Farul. Am venit la acest club într-o perioadă extrem de grea, când echipa practic nu mai putea să reziste în competiţie. Am preluat clubul după multe discuții cu autoritățile locale, impresionat de entuziasmul cu care oamenii păreau dispuşi să readucă strălucirea acestui simbol atât de iubit. De ce m-aş fi băgat într-un asemenea proiect dacă nu mi se promitea ferm că vom fi susținuți să facem performanță, doar să lupt pentru supraviețuire? Aceasta echipă a reînviat din iubirea fanilor, eu am încercat să duc mai departe ambiţiile lor.

A trecut un an, perioadă în care nu s-a concretizat nimic din ceea ce mi s-a promis și am fost nevoit să duc de unul singur un proiect atât de important pentru comunitate și pentru orașul Constanța, Am încredere în oameni, poate că acesta este unul dintre defectele mele, poate unii cred că am fost naiv. Continui încă să cred și acum, în al doisprezecelea ceas, că Primarul Constanței și Consiliul Local Municipal vor veni alături de clubul fanion al fotbalului constănțean. Am avut o discuție cu Primarul și mi-a promis că săptămâna viitoare vom susține împreună o conferință în care își va arăta susținerea și interesul pe care le acordă comunității, sportului, tuturor celor care iubesc Farul și fotbalul constănțean.

Am dovedit că dacă suntem sprijiniți, putem realiza lucruri importante. Cu toate greutătile întâmpinate, ne-am îndeplinit obiectivele, am reușit să menținem echipa în Liga a 2-a și să obținem licența pentru sezonul viitor, să formăm o familie împreună cu jucătorii, staff-ul tehnic și administrativ și, mai ales, cu suporterii constănțeni. Vă multumesc tuturor pentru atașamentul vostru, pentru deplasările lungi și grele făcute ca să fiți alături de noi, m-aţi facut mândru. Am construit aici o structură bazată pe profesionalism, respect și iubire pentru culorile alb-albastre. Constanța, un oraș atât de mare, trebuie sa aibă un Farul pe măsură, constănțenii merită să se mândreasca şi ei cu o asemenea tradiție si performanță la cel mai înalt nivel”.