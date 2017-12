Fructul Kaki - ”piersica japoneză”, plin de vitamine și minerale

Kaki sau Persimmon este un fruct exotic, delicios, cu un gust inconfundabil, denumit și ”piersica japoneză”, asemănător ca formă roșiei, iar ca textură piersicii și pepenelui galben. Este fructul unui copac înalt de aproximativ 10 metri, care poartă numele Diospyros (semnificând în greaca antică fructul divin sau hrana lui Zeus) și care face parte din familia Ebenaceae. Se cunosc mai multe specii de Diospyros kaki, cea mai cultivată fiind originară din Asia, respectiv Japonia și China. Acest fruct are mărimea unei piersici medii și o culoare ale cărei nuanțe pornesc de la galben până la portocaliu închis. Coaja este tare și lucioasă, iar pulpa este astringentă când este verde, iar când este coaptă - dulce și moale. Este unul dintre fructele cu cel mai bogat conținut nutrițional, ce include vitamina A, vitamine din complexul B, vitamina P și vitamina C; minerale precum sodiu, potasiu, magneziu, seleniu și cantități mici de fier și zinc. Kaki este mai bogat în potasiu decât banana, iar studiile au arătat că acesta are de două ori mai multe fibre decât merele. Conține carbohidrați de bună calitate și la fel de mulți antioxidanți ca ceaiul verde. Kaki mai este bogat și în acizi organici, taninuri, proteine și betacaroten, care îi dă culoarea. Bogat în antioxidanți, contribuie în prevenția aterosclerozei, ajutând în reducerea stresului oxidativ, prevenind modificările la nivelul ADN-ului celular. Acest fruct ajută în creșterea imunității. Este benefic în prevenția bolilor de sezon și a virozelor respiratorii. Kaki face parte din alimentele alcaline, având astfel proprietatea de a scădea aciditatea gastrică, dar și aciditatea din sânge, reglând astfel metabolismul. Acest fruct, fiind sărac în sodiu, dar cu un nivel înalt al conținutului de potasiu, are proprietăți diuretice, fiind de un real folos în cazul celor care se luptă cu valori crescute ale tensiunii arteriale, potrivit site-ului nutrition-and-you.com, citat de Agerpres. Este și o sursă excelentă de fibre, dacă este consumat cu tot cu coajă. Datorită conținutului ridicat în fibre solubile, este implicat în mod direct în scăderea nivelului de grăsimi din sânge și, implicit, în reglarea colesterolului sanguin. Fructul ajută în îmbunătățirea acuității vizuale, prin conținutul său ridicat de vitamina A, dar și în prevenirea cancerului, potrivit site-ului naturalfoodbenefits.com. El ajută, de asemenea, în prevenția degenerescenței maculare și a cataractei.