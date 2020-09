Gabi Iancu şi-a prelungit contractul cu Viitorul

FC Viitorul Constanța a anunțat miercuri, pe site-ul oficial, faptul că și atacantul Gabriel Iancu şi-a prelungit contractul cu gruparea de la ţărmul mării până în vara anului 2022.

În vârstă de 26 de ani, Gabriel Iancu a marcat 20 de goluri și a oferit opt pase decisive pentru Viitorul în sezonul trecut, în toate competițiile, iar în acest campionat a marcat un gol în cele trei meciuri în care a evoluat.

Iată ce a declarat căpitanul echipei constănţene, care a debutat în această toamnă și pentru echipa națională a României, într-un interviu acordat site-ului www.fcviitorul.ro:

„Aşa cum am spus şi în urmă cu două meciuri, gândul îmi stă doar la Viitorul. Dacă va veni ceva pe parcurs, vom vedea, dar mă bucur foarte mult că am semnat din nou şi sper să fie cu noroc. Sunt sigur că jucând aici cresc şansele de a merge la naţională, dar nu o să fiu convocat decât dacă voi juca aşa cum am făcut-o sezonul trecut sau poate mai bine. Nu am mai avut un start la fel ca şi în acest sezon, dar la meciul cu Sepsi cred că s-au schimbat foarte multe şi am progresat. Sunt sigur că o să vină şi victoriile, iar victoriile vor aduce alte victorii”.