"Garantarea integrării României în UE a fost o greşeală tactică"

Comisia Europeană va face, în raportul din 26 septembrie, o recomandare privind data aderării României la UE. Conform Tratatului de aderare semnat în aprilie 2005, România va deveni membru UE la 1 ianuarie 2007 dacă atinge un nivel corespunzător al reformelor în domenii precum justiţie, agricultură, protecţia frontierelor şi combaterea corupţiei şi a crimei organizate. În cazul în care se constată restanţe majore, CE poate recomanda Consiliului European activarea clauzei de salvgardare, menţionată în Tratat, fapt ce ar amîna aderarea cu un an. De asemenea, în funcţie de restanţele înregistrate în anumite domenii, se pot activa clauze de salvgardare sectoriale, fapt care ar afecta primirea de fonduri de către România, în anumite domenii. Propunerea privind data aderării celor două ţări va fi făcută de comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn. Legat de acest eveniment important, în ediţia sa electronică de ieri, "The Times" relata: "Decizia Comisiei Europene privind România şi Bulgaria pare a fi deja luată, Executivul de la Bruxelles neavînd în realitate o marjă de manevră prea mare în această privinţă". Ziarul afirmă că, practic, decizia pare a fi deja luată în pofida lipsei de progrese înregistrate în cursul verii, în special în Bulgaria. În schimb, "Financial Times" critică decizia CE: "Decizia europeană de a oferi României şi Bulgariei garanţii privind integrarea în 2007 sau cel tîrziu 2008 a fost o greşeală tactică, ea reducînd pîrghiile Comisiei în negocierile cu cele două ţări, aflate cu mult în urma standardelor UE". "CE a încercat deja să prelungească pîrghiile, amînînd pînă în septembrie recomandarea privind data aderării, însă Executivul european înţelege abia acum că amînarea pînă în 2008 ar oferi Sofiei şi Bucureştiului doar mai mult timp pentru a amîna reformele şi că acceptarea lor anul viitor ar putea restabili de fapt o parte din pîrgii, sub forma clauzelor de salvgardare care pot fi folosite pentru suspendarea unora dintre beneficiile statului de membru", mai spune autorul articolului. La rîndul său, comisarul european pentru Justiţie, Franco Frattini, a declarat ieri că "România şi Bulgaria ar trebui să adere la Uniunea Europeană, în 2007 fără condiţii, deoarece impunerea unor clauze de salvgardare le va transforma în membri de rangul al doilea". El a apreciat că "a afirma că poţi adera la UE, eşti membru cu drepturi depline, dar ţi se impun una, două, trei clauze de salvgardare - înseamnă a fi membru de rangul al doilea". O sursă din cadrul Comisiei Europene a afirmat, marţi, că Executivul UE va recomanda cel mai probabil aderarea Sofiei şi Bucureştiului în 2007, dar va propune condiţii aspre pentru noii membri.