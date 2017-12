Gaz Metan a remizat cu Pandurii

Vineri seară, în primul meci din etapa a 13-a a play-out-ul Ligii 1 la fotbal, penultima a sezonului, Gaz Metan Mediaș a obţinut un punct la Drobeta Turnu Severin în confruntarea cu Pandurii Tg Jiu, scor 0-0.

Programul partidelor - duminică, 28 mai, ora 20.30: ACS Poli Timișoara - ASA Tg. Mureș; luni, 29 mai, ora 20.30: Concordia Chiajna - FC Botoșani; miercuri, 31 mai, ora 21.00: CSM Poli Iași - FC Voluntari. Întâlnirile vor fi transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 7. Iași 41p (golaveraj: 14-3), 8. Gaz Metan 38p (15-9), 9. Voluntari 36p (16-14), 10. Botoșani 30p (12-9), 11. Pandurii 27p (11-16), 12. ACS Poli 23p (11-11), 12. Concordia 23p (11-17), 14. ASA 13p (3-14).

SÂMBĂTĂ, DE LA ORA 20.45, FINALA CUPEI ROMÂNIEI

Finala Cupei României la fotbal, între formaţiile Astra Giurgiu şi FC Voluntari, se va disputa sâmbătă seară, de la ora 20.45 (în direct la Sport.ro, Digi Sport 2 şi Dolce Sport 1), la Ploieşti, pe stadionul „Ilie Oană”. Tot sâmbătă, de la ora 17.00 (în direct la Sport.ro), pe aceeaşi arenă, este programată și finala Cupei României Under 19, între echipele FC Viitorul Constanța (antrenor Nicolae Roșca) și UTA Bătrâna Doamnă.