Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „CFR e un exemplu pentru toţi”

Calificarea reuşită de CFR Cluj în 16-imile de finală ale UEFA Europa League a fost remarcată de managerul tehnic al Viitorului Constanţa, Gheorghe Hagi, care a declarat că formaţia pregătită de Dan Petrescu este un exemplu pentru toată lumea, orice performanţă fiind posibilă dacă ai o strategie bună.

„CFR e un exemplu pentru toţi. Se poate, orice e posibil, dacă faci o strategie foarte bună. Ei au avut-o pe termen scurt, cu un antrenor foarte bun, cu o conducere care a investit foarte mulţi bani. Conducerea a venit cu banii şi au găsit un antrenor-manager foarte bun, care a selectat jucătorii, a făcut echipă foarte bună şi joacă un fotbal extraordinar, nu bun, extraordinar, în Europa League. Practic se poate, dar trebuie să încercăm să punem aceleaşi elemente importante. CFR a ajuns acolo datorită faptului că a investit foarte mulţi bani în ultimii doi ani. La fel cum a făcut şi Steaua, dar important în fotbal, prima oară, conducerea să aducă bani, să facă buget. Dacă ai bani, atunci aduci jucători foarte buni şi atunci poţi să te lupţi cu cei de afară. Dacă nu, e foarte greu. Dacă nu, mergem pe politica noastră să producem noi mulţi jucători şi să găsim jucători care nu joacă de două, trei luni, să îi resuscităm noi, dar acolo e greu să te duci european. Poţi să faci ceva în ţară la tine, dar nu european. European îţi trebuie un buget foarte bun, pentru a avea jucători valoroşi, nivelul jocului în Europa, mai ales în calificări sau în grupe creşte foarte mult. Sper să o facem şi noi”, a spus Gică Hagi, care a menţionat că Viitorul este e singura echipă care a învins-o de două ori pe CFR în acest an.

Managerul tehnic al Viitorului a apreciat anul 2019 ca fiind unul excelent pentru Viitorul Constanţa: „A fost un an foarte bun, chiar excelent, am adus două trofee, la juniori am câştigat nu ştiu câte cupe. Ce trebuie să facem mai mult. Doar să ne calificăm în grupe. Am dat nu ştiu câţi jucători la U 21, la cea mai mare performanţă în ultimii zece ani în fotbalul românesc. Noi am câştigat trofee. A fost unul dintre cei mai buni ani ai noştri. Lăsând la o parte anul în care am câştigat campionatul. Am câştigat două trofee. Un an excelent. Un an cu trofee foarte multe la Constanţa”.