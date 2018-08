Glenn Hughes și Nightwish, capete de afiș la vecinii bulgari! Începe VARNA MEGA ROCK

PORTUL VARNA VA GAZDUI FESTIVALUL VARNA MEGA ROCK!

Între 18 și 19 august 2018, în Portul Varna va avea loc Festivalul Varna Mega Rock. Glenn Hughes va fi cap de afiș pentru seara de 18 august și va prezenta un recital de 90 de minute de hituri Deep Purple. Nightwish va fi headliner în cea de a doua seară a festivalului, pe 19 august, iar show-ul de la Varna va fi singurul susținut de trupă în Europa de Est, în sezonul 2018.,

Abonamentele pentru cele două zile de festival sunt disponibile pe https://www.eTicketsMall.com. Pentru copiii cu vârsta sub 12 ani, intrarea este gratuită, dar doar în compania unui adult.

Organizatorul evenimentului este nimeni altul decât Tsonko Tsonev, fost primar al orașului Kavarna, cel care, ani la rând, a organizat edițiile de mare suces ale Festivalului Rock din Kavarna.

Legendarii rockeri finlandezi de la Nightwish vor fi, de asemenea, invitați de top la noul Varna Mega Rock Festival.

Capitala Bulgariei de la malul mării, Varna, va fi singurul oraș din Sud-Estul Europei care asigură un circuit concertistic pentru greii și vechii muzicii rock (the Rock Dinosaurs), conform spuselor organizatorilor.

“Varna needs such a festival. The municipality will support it logistically because I believe that this event will strengthen the image of the sea capital as a festival town. I hope the event will attract many rock fans and will become a tradition” - Ivan Portnih, Mayor of Varna. „Varna are nevoie de un astfel de festival. Municipalitatea va suporta logistica organizării, pentru că eu cred că acest eveniment va întări imaginea capitalei bulgărești de la malul mării ca fiind un oraș al festivalurilor. Sper că acest eveniment va atrage mulți fani ai muzicii rock și va deveni, cu timpul, o tradiție“, a declarat Ivan Portnih, primarul orașului Varna.

