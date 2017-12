Guns N’ Roses, pe val! Peste 1.000.000 de bilete, vândute în doar 24 de ore!

Trupa de rock americană Guns N' Roses, care s-a reunit în acest an după o pauză de două decenii, a întregistrat vânzări uriașe pentru biletele dedicate reprezentațiilor de anul viitor, a anunțat compania Live Nation, care organizează turneul, conform UPI.com. Biletele pentru concertele de pe teritoriul SUA au fost puse în vânzare sâmbătă prin intermediul Ticketmaster, iar în primele 24 de ore au fost vândute peste un milion. Turneul, intitulat ''Not in This Lifetime'', cuprinde reprezentații în Japonia, Noua-Zeelandă, Australia, Singapore, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Europa, SUA și Canada.

Trupa s-a reunit anul acesta, în primăvară, la Festivalul Coachella din California (SUA), după reconcilierea "istorică" dintre solistul Axl Rose și chitaristul Slash. Fanii ştiu întreaga poveste. Pe scurt, cei doi nu mai cântaseră împreună din 1993. Albumul lor „Appetite for Destruction“, lansat în 1987, rămâne cel mai bine vândut album de debut al tuturor timpurilor.