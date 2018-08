Hagi nu renunță: „În 2022, unsprezece o să am în echipa națională”

După încheierea partidei de pe teren propriu cu FCSB, scor 1-4, disputată duminică seară, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, s-a arătat, din nou, deranjat de modul în care sunt dezbătute de un grup din mass-media declarațiile sale. La conferința de presă la care a participat la finalul meciului din etapa a 6-a din Liga 1, Gică Hagi a fost extrem de nemulțumit pentru faptul că unele răspunsuri ale tehnicianului Viitorului sunt interpretate asfel încât să nască polemici: „Titluri și atacuri, nu mai știu cum să mă facă să fiu hulit. De ce? Eu mă întreb: ce le-am făcut? Pe vremea când am jucat i-am făcut fericiți. Din când în când îmi mai dau cu părerea. Opinia lui Hagi. Care a jucat fotbal. Care antrenează, care a investit în tineri, care a făcut ce n-a făcut nimeni. A investit în fotbalul românesc. Cum a zis Răzvan Lucescu acum câțiva ani, dar nu-l credeam, și m-am mirat, despre fotbalul nostru, că a ajuns în lumea a treia. Nu. nu... Cred că suntem în lumea a patra. Am ajuns în lumea a patra. Eu nu am dus fotbalul românesc aici. Am încercat să fac bine, nu rău, chiar dacă știu că și eu am greșit. Și eu sunt om. O să vedeți domnilor că în 2022 unsprezece o să am în echipa națională. Chiar dacă vorbiți rău de ei. Pentru că eu am muncit și am produs jucători. Am luat-o de jos”.

„PENTRU UNII CE AR FI BINE SĂ DISPAR”

Gheorghe Hagi a mai spus că va trece în linia a doua, pentru a produce în continuare jucători, în ciuda faptului că unii vor să îl scoată din fotbalul românesc: „Sunt implicat în fotbalul românesc. Încerc să-l ajut. Să ieșim de unde suntem. Mi-a plăcut fotbalul, îl iubesc. Nu eu am dus fotbalul românesc în 28 de ani unde a ajuns. Credeam că îmi pot da și eu cu părerea despre situația gravă a fotbalului românesc. O să produc în continuare jucători. Am o datorie vis-a-vis de acești copii. Îi sprijin cât pot. Cu siguranță nu o să abandonez. Pentru unii ce bine ar fi să dispar. Dar știți de ce, nu? Mie îmi place performanța și creez o presiune mare. O să mă uit la voi să văd unde o să duceți fotbalul românesc. Toată România e tristă. Din când în când spun adevărul, care doare”