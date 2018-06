Halep - Stephens, finala de la Roland Garros

Simona Halep şi-a aflat adversara din ultimul act de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. În finala programată sâmbătă, 9 iunie, de la ora 16.00 (în direct la Eurosport şi Pro TV), Halep, principala favorită la Paris, o va înfrunta pe americanca Sloane Stephens (locul 10 WTA și favorită nr. 10). Joi, după ce Halep a trecut de Garbine Muguruza (Spania, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3), scor 6-1, 6-4, Stephens a învins-o pe compatrioata sa Madison Keys (locul 13 WTA şi favorită nr. 13), scor 6-4, 6-4.

Pentru tenismena constănţeanî va a patra finală a carierei la un turneu de Grand Slam şi a doua din acest an, după Australian Open. Indiferent de rezultatul finalei de la French Open, Halep se menţine pe locul 1 WTA şi în ierarhia mondială care va fi publicată luni.

„Ştiam că trebuie să fiu agresivă. Totul a decurs bine. Am fost rapidă şi agresivă. Am avut mare încredere după primul set şi nu am renunţat. Am crezut în fiecare ghem. Este o mare oportunitate pentru mine, voi încerca să fiu mai bună ca anul trecut şi vom vedea ce va fi”, a spus Halep, la Eurosport, după succesul din semifinala cu Muguruza.

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului, care a fost special la Paris pentru a urmări meciul Simonei din semifinală, a declarat la Digi Sport: „Am venit special pentru meciul ăsta. Ştiam că va juca finala. Eram convins că va câştiga. E matură, puternică mental, loveşte mingea bine. Pentru sportivul mare nu există presiune, ci plăcerea de a juca. Acum e mai bună, mai completă. Cred că are şanse mari să câştige finala, dar să fie atentă şi concentrată”.