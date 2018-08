Halep crede că „WTA este un pic supărată pe mine”

La conferinţa de presă desfăşurată în zorii zilei de sâmbătă, după ce a învins-o pe Caroline Garcia (Franţa, locul 6 WTA), scor 7-5, 6-1, în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier 5 de la Montreal, tenismena constănţeană Simona Halep, liderul ierarhiei mondiale s-a declarat total nemulţumită de modul în care este programată să dispute meciurile în cadrul turneelor la care participa. Postura de număr 1 mondial nu a avantajat-o mai deloc pe Simona Halep, care a răbufnit după calificarea în penultimul act la Rogers Cup: „Dacă te uiţi la program, cred că sunt singura persoană şi jucătoare care are cel mai prost program de-a lungul săptămânii. Cred că asta se întâmplă aproape la fiecare turneu. Am văzut că mâine voi juca la 13.00 (n.r. - ora locală; sâmbătă seară, de la ora 20.00, în România, în semifinala cu australianca Ashleigh Barty). Cred că WTA este un pic supărată pe mine, pentru că ei încearcă mereu să mă pună jos, pot spune, în program. Şi sunt foarte supărată pentru asta. Dar o să intru pe teren şi o să dau tot ce am mai bun. Nu am nimic de pierdut. Este o semifinală, aşa că o să merg acolo şi o să încerc să joc. Adversara mea are deja şase ore de odihnă la hotel şi eu abia am terminat meciul şi acum fac asta (n.r. - prezenţa la conferinţa de presă). O să fie iar târziu. Ieri am jucat două meciuri. Consider că azi ar fi trebuit să joc al doilea meci în sesiunea de seară, la fel şi mâine (n.r. - sâmbătă). Aceasta este părerea mea şi cred că am dreptate. Nu m-am plâns niciodată de program. După cum mă ştiţi deja de ani, nu mă plâng niciodată de nimic. Dar azi a fost destul”.